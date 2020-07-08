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  4. Numan Kurtulmuş'tan son dakika Ayasofya açıkaklaması

Numan Kurtulmuş'tan son dakika Ayasofya açıkaklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2020 13:52 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimaliyle ilgili soruya, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Numan Kurtulmuş'tan son dakika Ayasofya açıkaklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı sisteminin başarıyla devam ettiğini açıklayarak, "Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir." dedi.

(Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy kaybetmesi)

Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Partinin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.

(15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı?)

İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz.

2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız.

Ayrıntılar gelecek...

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