Numan Kurtulmuş'tan son dakika Ayasofya açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı sisteminin başarıyla devam ettiğini açıklayarak, "Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir." dedi.

(Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy kaybetmesi)

Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Partinin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.

(15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı?)

İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz.

2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız.

Erken seçim meselesi ittifaklar meselesi gündemi saptırmak için ortaya çıkıyor.

Ayrıntılar gelecek...

