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Numan Kurtulmuş: Türkiye büyük oyunu görüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2019 13:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Ptof. Dr. Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Ortadoğu’da oynanan büyük oyunu gördüğünü ve Türkiye’nin bu büyük oyunu bozduğunu belirtti.

Numan Kurtulmuş: Türkiye büyük oyunu görüyor

Kars Kafkas Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Açılış Yılı programına katılmak üzere Kars’a geldi. Kafkas üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi’nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Dünyanın bugün içerisinde bulunduğu şartlar, Ortadoğu coğrafyasında yaşadıklarımız, hemen hemen özellikle Suriye politikası dolayısıyla dünyanın bütün güçlerinin gelip yerleştiği bu orta doğu coğrafyasında olanlar Türkiye’yi çok daha güçlü olmaya, çok daha kuvvetli bir ülke olmaya mecbur bırakıyor. Bu bölgelerde başkalarına bağlı olarak gücü kendinde olmayan Türkiye olarak asla ayakta duramayız. Bu coğrafyada oynanan oyunların farkına varmamız lazım. Meseleyi sadece piyonları görerek anlamamız mümkün değil. Biz büyük resmi görerek, sahnede oynanan oyunun arakasını görerek, esas senaryoyu yazanları iyi keşfetmemiz lazım” dedi.

Kurtulmuş, “Ortadoğu ülkelerinin hatta coğrafyamızın geniş anlamda her yerinde büyük sancıların yaşandığın biliyoruz. Afganistan’da, Pakistan’da, Irak’ta, İran’da, Yemen’de, Libya’da, Suriye’de diğer birçok yerde yaşanan sıkıntıları biliyorsunuz. Bu sıkıntılar Türkiye’nin yakın çevresini de yakından ilgilendiriyor. Hemen burnumuzun dibinde Suriye’nin kuzeyinde olan olaylar sadece terör örgütlerinin gerçekleştirdiği olaylar asla değildir. Bu terör örgütleri kendiliklerinden ortaya çıkmadı. Sevgili gençler, DEAŞ diye bir örgüt var, bir ara 80 bin militanı vardı, bunlar internet üzerinden bir araya geldiler, örgütlendiler. Siz gençsiniz 80 bin genci internet üzerinden örgütleyip inanın ki izci kampına dahi götüremeyiz, öyle mi? Bunları dünyanın dört bir yanından topladılar, ellerine silah verdiler amaç neydi? Amaç, Ortadoğu coğrafyasını dağıtmaktı. Arkasından PYD/YPG denilen örgüte 35 bin tır silah verdiler oralarda neredeyse bir terör koridoru oluşturmaya ramak kalmıştı, bütün bunları çok iyi anlamak durumundayız. Bu terör örgütleri kendilerini ellerini ateşe sokmuyorlar bir takım piyonlarla, maşalarla bu işleri görmeye çalışıyorlar. Türkiye 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütünün büyük ihanetinden ramak kala kurtuldu. Uçurumun kenarından bu millet Türkiye’yi aldı. Dolayısıyla büyük resmi iyi göreceğiz” şeklinde konuştu.

KAÜ’deki programa; Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

(İHA)

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