Numan Kurtulmuş: “Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Bizim büyük bir iddiamız var. Her alanda öne çıkmış, her alanda dünya ile mücadele edebilen büyük bir Türkiye hedefliyoruz. Birkaç sene içerisinde Türkiye dünyanın süper ligine çıkacak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Recep Kara Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım ve proje tanıtım lansmanına katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu salonda partililere hitap eden Kurtulmuş, konuşmasının başında ilk olarak 31 Mart seçimlerinin öneminden bahsetti. Kurtulmuş, “Seçime gideceğimiz son 15 gün. Ordu’nun 19 ilçesi, büyükşehir belediyesi ile birlikte inşallah bugünden itibaren bu diri ve canlı hedefe kilitlenmiş tarzınızla bütün hemşehrilerimize son bir kez, ilçelerimizde Çamaş ve İkizce’de MHP’den aday olan kardeşlerimizle diğer ilçelerimizde AK Parti’nin adayı olarak, Cumhur İttifakı’nın adayı olan bütün kardeşlerimize destek alacağız ve inşallah çok güçlü bir şekilde sandıklardan çıkacağız. Değerli kardeşlerim, bizim de zaten gücümüz sizsiniz. Yanımızda ve bizimle beraber olduğunuz için sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Hilmi Bey, Ordu’nun önümüzdeki dönem yapılacaklarını anlatacak. Önümüzdeki dönemde inşallah bu projelerin gerçekleşmesi için gayret göstereceğiz. Ordu’ya geldiğimiz hiçbir zaman şunu da yaptık bunu da yaptık diye anlatmıyoruz, her şey ortada. Ordu çok büyük hizmetler aldı ve almaya devam edecek” dedi.