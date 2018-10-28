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NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE'YE KARŞI GELECEK OLAN TERÖR SALDIRILARINI KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:55 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası ve Sanat Galerisi açılışında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “İki tane temel gayemiz var.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İlkay DİKİCİ, İSTANBUL (DHA)
Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası ve Sanat Galerisi açılışında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “İki tane temel gayemiz var. Bir; Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden ya da herhangi bir yerinden Türkiye'ye karşı gelecek olan terör saldırılarının tamamını kaynağında yok edeceğiz. Oradan hiçbir şekilde Türkiye'ye karşı bir tehdit olmayacak. İkincisi ise, Suriye'nin paramparça hale getirilerek Türklerin, Kürtlerin, Sünnilerin, Şiilerin, Alevilerin birbirlerine düşman haline getirilmesine asla rıza göstermeyeceğizö dedi.
Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası ve Sanat Galerisi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, parti üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açıldı.
Binanın açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart 2019 seçimlerinin Türkiye için sadece yerel seçim olma özelliği taşımadığını belirterek, “Türkiye'nin iktidarda olduğu 17 yıl boyunca büyük reformlar ve hizmetler yapan, halkın önünü açan, milletin iradesini her türlü iradenin üzerine koymayı başaran AK Parti iktidarlarının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapmış olduğu en büyük reform olan cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtikten sonraki ilk seçimini yapıyoruz. Türkiye'de uzun yıllar cumhurbaşkanının seçilmesinin bir şekilde olay olduğu, bir şekilde siyasi krizler haline dönüştürüldüğünü hepimiz biliyoruz. Yıllarca Türkiye'de verilen siyasi mücadelenin temelinde milletin iradesinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansıtılması bulunuyordu. 1961'de Ali Fuat Başgil'in cumhurbaşkanı adayı olmasına dahi müsaade edilmeyen Türkiye'den, 2020'de mecliste çoğunluğu olmasına rağmen AK Parti'ye cumhurbaşkanının seçtirilmediği bir Türkiye'den artık cumhurbaşkanının doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçildiği, cumhurbaşkanıyla birlikte cumhurbaşkanı yönetim sisteminin hükümetinin de sandıkta belirlendiği bir sisteme geldik" dedi.

“31 MART SEÇİMLERİNİ ŞİMDİDEN TEBRİK EDİYORUM"
“1961'i, 1971'i, 1980'i daha sonraki dönemde 2007'de yaşadıklarımızı şöyle kısaca göz önünde bulundurursak; bugün geldiğimiz nokta milli hakimiyet bakımından milletin doğrudan doğruya egemenliği bakımından fevkalade önemli bir gelişme" diyen Kurtulmuş, “Bu büyük reformu sağlayan parti AK Parti'dir. Başörtülü öğrencilerin üniversitelerin kapısından giremediği, İmam Hatip okullarına dahi gidemediği, başörtülü milletvekillerinin mecliste yemin edemediği Türkiye'den bugün başörtülü arkadaşlarımızın milletvekili, bakan olduğu, her yerde bulunduğu bir Türkiye'ye geldik. 81 milyonun içinde ne varsa, hepsi siyasetin her yerinde olacak. İnsanların kimlikleri üzerinden, ana dilleri üzerinden, kültürleri üzerinden bir şekilde ötekileştirildiği, ikinci sınıf vatandaş haline getirildiği o eski Türkiye'nin defterleri kapanmıştır. Kimsenin mezhebine, meşrebine, etnik kökenine bakılmadığı özgür insanların yaşadığı bir Türkiye'deyiz. 31 Mart seçimlerini şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah AK Parti İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ile, ilçe belediyeleri ile 2019 seçimlerinde büyük bir zafer elde edecek" şeklinde konuştu.

“İKİ TEMEL GAYEMİZ VAR"
Dün İstanbul'da yapılan 4'lü zirveye de değinen Kurtulmuş, “ Türkiye'nin gelişmekte olan gücünü bir kere daha bütün netliğiyle görüyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Şansölyesi Sayın Merkel'in, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sayın cumhurbaşkanımızın öncülüğünde İstanbul mutabakatıyla sonuçlanan toplantıda bir araya gelmesi tarihi bir adım, tarihi bir zirvedir. Suriye sorununun çözülmesinin hemen hemen imkansız hale getirildiği bir dönemde Türkiye olarak, başta İdlib olmak üzere, Suriye'deki sorunun çözülmesi için büyük gayret sarf ediyoruz. Astana ile birlikte başlayan süreç Soçi ile devam eden ve en sonunda bir önceki İstanbul toplantısıyla İdlib'te bir savaş yapılmayan ve çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasına gelen süreç çok önemliydi. İki tane temel gayemiz var. Bir; Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden ya da herhangi bir yerinden Türkiye'ye karşı gelecek olan terör saldırılarının tamamını kaynağında yok edeceğiz. Oradan hiçbir şekilde Türkiye'ye karşı bir tehdit olmayacak. İkincisi ise, Suriye'nin paramparça hale getirilerek Türklerin, Kürtlerin, Sünnilerin, Şiilerin, Alevilerin birbirlerine düşman haline getirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
-Genel ve detaylar

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