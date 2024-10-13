Numan Kurtulmuş'un Anayasa çıkışına ateş püskürdü! Özgür Özel'den HÜDA PAR vurgusu: El uzatanın elini kıracağız

TBMM'nin açılmasıyla siyasetin gündemi hareketlendi. Daha önce Anayasa'nın 4. maddesine yönelik eleştirileriyle gündeme gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dan sonra bu kez de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Anayasa'nın 3. maddesine ilişkin çıkışıyla çok konuşuldu.

KURTULMUŞ: 3. MADDE DEĞİŞMELİ

Geçtiğimiz günlerde Gazi Üniversitesi'nde bir konuşma gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çok konuşulan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasa'da yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum."

CHP'NİN ADAYINI TARİF ETTİ

CHP lideri Özgür Özel bugün Muğla'nın Datça ilçesinde konuşma gerçekleştirdi. Özel'in gündeminde Numan Kurtulmuş'un Anayasa çıkışının yanı sıra CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, erken seçim ve gündemdeki son anketler de vardı. Özel'in konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

"CHP'nin adayı aslan gibi bir Cumhuriyet Halk Partili. Peki AK Parti'nin adayı kim? Ekrem Başkanımızla, Mansur Başkanımızla övünç duyuyoruz ama ikisinin de ortak ifadesi de şu: 'Bu bir tuzak. Bizi erkenden aday tartışmasına çekmek, Türkiye'nin gündemini örtmek, kendi içlerindeki çatlakları ve çaresizlikleri gizlemek istiyorlar.'

"ERDOĞAN SEÇİMDEN KAÇIYORSA DEMEK Kİ ADAYA İHTİYACI VAR"

Sayın Erdoğan seneye kasımda erken seçime varım demiyorsa ondan sonra bir daha erken seçim yapamayacak demektir. YSK'nın kararına göre bile ikinci dönemi ve bu dönemde 360 kişi oy vermeyecekse seçim öne alınamayacak ve aday olamayacak demektir. Madem ki erken seçimden kaçıyor, adaya ihtiyacı var demektir.

ANAYASA TARTIŞMASINDA ÇOK SERT SÖZLER

Tayyip bey HÜDA PAR’a bir şey diyemiyor. Bahçeli HÜDA PAR’a bir şey diyemiyor. Numan bey aklı sıra HÜDA PAR’ın tartışma alanını genişletecek. İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!

ANKET ÇIKIŞI: BİRİNCİ PARTİYİZ

Moral motivasyon yüksek, anketlerde birinci partiyiz. Yayınlanan 9 anketin 8'inde CHP 1'inci parti. Böyle bir partinin aday sorunu olmaz. Ama Türkiye'nin önemli büyükşehirlerini CHP'den alamamış hatta vermiş, CHP'nin aldığı seçimin mağlubuna aday bulmak zor olacak."