HABER

Numan Kurtulmuş’tan Kılıçdaroğlu açıklaması: “İnşallah yanlış ifade etmiştir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 13:51 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaorluğu’nun Yeni Zelenda’daki terör saldırısına ilişkin yaptığı skandal açıklamaya ilişkin, “Dostça ifade etmeliyim ki bunu yanlış ifade etmiştir diye umut ediyorum.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaorluğu’nun Yeni Zelenda’daki terör saldırısına ilişkin yaptığı skandal açıklamaya ilişkin, “Dostça ifade etmeliyim ki bunu yanlış ifade etmiştir diye umut ediyorum. İslam ve terör yan yana gelmeyecek iki kelimeden ibarettir. İslam dini barış dinidir” dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu’nun Ünye ilçesinde il ve ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Yoğun bir kalabalığın katılım gösterdiği alanda konuşma yapan Kurtulmuş, ilk olarak Yeni Zelanda’da camilere gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıyı, şiddetle kınadıklarını belirten kurtulmuş, “Bugün İslam coğrafyasında yaşanan türlü türlü sıkıntıların ne denli zorluklar içerisinde hepimiz şahit oluyoruz” diye konuştu.

“Hristiyan birinin yaptığı saldırıdan Hristiyanları sorumlu göstermiyorsak, kendini Müslüman tanıtanların yaptığı saldırıdan da Müslümanlar sorumlu gösterilemez”
Kurtulmuş, terör saldırına ilişkin yaptığı açıklamada, “Dün yaşanan terör olayında Hristiyan bir kişinin bir cami içerisinde katlederek gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası nasıl ki bizler bir Hristiyan kişinin yaptığını bütün Hristiyanları sorumlu göstermiyorsak, kendini Müslüman tanıtanların gerçekleştirdiği terör saldırısı da bütün İslam aleminin üzerine atılmamalıdır. Batı dünyasında başlayan alçak ırkçı akımlar batıdaki siyaseti de zehirlemektedir. Dün yaşanan terör saldırısında kullanılan silah üzerinde nerede bir Müslümanlara saldırı yapan kişiler varsa onların isimleri yazıyor. Dünyadaki yaşanana bütün terör olaylarını bütün insanlığın düşünmesi gerekmektedir. Mesele sadece bir caninin doldurduğu şarjörlerle ölüm kusması değildir. Ülkelerde benim teröristim, onun teröristi diye bir kavram yoktur. Bütün insanlığı yok etmek uğruna her türlü kan döken kim olursa olsun, teröristtir” ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu hakkında: “İnşallah yanlış ifade etmiştir”
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, camilerdeki terör saldırısına ilişkin yaptığı, “İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı? İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor, ’Neden benim ülkemde terör var?’ diye" açıklamasına da tepki göstererek, “Dün yaşanan terör saldırısında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadıktan sonra bizlerde kendisini yanlış anladık diye ümit ediyorum ki dün söylemlerinde, ‘İslam ülkelerinde İslam adına bu kadar çok terör olursa böyle bir reaksiyon olur, terör saldırısı olur demeye getiriyor’ Bu yanlış anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Dostça ifade etmeliyim ki bunu yanlış ifade etmiştir diye umut ediyorum. İslam ve terör yan yana gelmeyecek iki kelimeden ibarettir. İslam dini barış dinidir” şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı, masa başı ittifak değildir"
31 Mart yerel seçimlerinin öneminden de bahseden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’dan 20’de 20 beklediğini, şimdiye kadar yapılan bütün hizmetlerin, bundan sonraki süreçte artarak devam edeceğini dile getirdi. Cumhur İttifakı’nın masa başı bir ittifak olmadığına değinen Kurtulmuş, “Cumhur İttifakı 15 Temmuz’da gaza meydanlarında kurulmuş, milletin gönünde yer etmiş ve sonradan siyasete, ete-kemiğe bürünmüş olan bir ittifaktır” açıklamasında bulundu.

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
Bakan Gül: Terörün dini olmaz, dinin terörü olmazBakan Gül: Terörün dini olmaz, dinin terörü olmaz
Kurtulmuş: Türkiye düşmanlığının geldiği nokta ortadadırKurtulmuş: Türkiye düşmanlığının geldiği nokta ortadadır

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.