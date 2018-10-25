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Numan Kurtulmuş'tan, Suudi yönetimine uyarı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 19:08 | Son Güncelleme

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, beraberindeki partililerle kentteki otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, beraberindeki partililerle kentteki otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, dünyanın, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik olarak en zor dönemi geçirdiğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin, Orta Doğu coğrafyasında hem siyasi hem ekonomik olarak çok güçlü olmak zorunda olduğuna vurgu yaparak, "Eğer Türkiye, bu kadar reformları sessiz sedasız halkın oylarıyla gerçekleştiriyorsa buradaki kazanımımız, her şeye rağmen Türkiye'de işleyen bir demokrasiye sahip olmamızdır" diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, daha güçlü ve daha büyük Türkiye'yi birlikle oluşturacaklarını dile getirerek, "Her gittiğim yerlerde bu toplantıları yaparken, bunu da hissederek, sizlerden gelen tavsiyeleri de yakından dinleyerek, bunlardan istifade ettiğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

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