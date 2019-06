Numan Kurtulmuş:”Türkiye’nin çok ciddi senaryolarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz”

“Güçlü bir Türkiye istemiyorlar”

“Güçlü bir Türkiye istemiyorlar” diyen Kurtulmuş,”Aslında çoktandır adı konulmamış ve ekonomik olarak başlamış olan 3’üncü Dünya savaşının bir yerde hedef tahtası olarak bu coğrafyada her türlü gerilim, her türlü çatışma, her türlü altüst oluşları birlikte yaşıyoruz. Bunların hiçbirisi birbirinden ayrı hadise değildir. Bir büyük resmin parçaları, bir büyük resmin senaryolarının birer sayfasıdır. Tarihten gelen sorumluluğuyla birlikte bu millet bu senaryoyu iyi anlamak, ortaya konulan resmi iyi analiz etmek, çok iyi okumak mecburiyetindedir. Özeti şudur, bu coğrafyayı yeniden şekillendirerek kendilerine küresel hakimiyetleri için alan açmak isteyenler, bu bölgede oynanan oyunların farkında olan muktedir ve güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Bu sorunların hepsinin arkasındaki ana fikir budur.

Sadece oyunları seyreden, oyunlara seyirci kalan bir Türkiye’nin olmasını istiyorlar” ifadelerini kulladı.

“Türkiye güçlü bir şekilde ayakta durmak mecburiyetindedir”

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Kurtulmuş,” Türkiye, bu yeniden kurulan dünya siyasetinde hem bölgesel hem de küresel olarak kendisine yakışan yeri almak mecburiyetindedir, güçlü bir şekilde ayakta durmak mecburiyetindedir. Onun için oynanan oyunları çok iyi göreceğiz, bunların farkına varacağız, her birlikte bunlara karşı mücadele edeceğiz. Bunun ilk şartı, sayın Cumhurbaşkanımızın seçimin hemen sonrasında ifade ettiği büyük Türkiye ittifakını oluşturmak. Yani bu oyunun farkında olanların, emperyal projeye karşı çıkanların, yeni ve güçlü Türkiye etrafında yürüyenlerin, bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak yan yana omuz omuza güçlü Türkiye’nin oluşması için mücadele etmesidir. Birliğimiz, dirliğimiz bütün oyunları bozacaktır. Farklılıklarımız olabilir günlük hayata ilişkin. Ama Türkiye ortak paydasında, güçlü ve büyük Türkiye anlayışında etrafında bu büyük kararlılığı ortaya koymak zorundayız. Bir olmak, beraber olmak, büyük olmak, güçlü olmak mecburiyetindeyiz” dedi.