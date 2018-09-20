Numara engelleme rehberi Android, iOS (iPhone) - Gizli, özel numara nasıl engellenir?

Bilinmeyen numaralar, özel numaramalar ve dahası... Kimi zaman istenmeyen reklamlar, kimi zaman artık görüşmek istemediğiniz kişiler, kimi zamansa rahatsız edici kurumlar ve insanlar... Numara engelleme işlevi başınızı bu dertlerden kurtarabilir. Servis sağlayıcınıza yani Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom’a (AVEA) ihtiyaç duymadan Android (Samsun, HTC, LG, ve iOS (iPhone) işletim sistemli akıllı cep telefonlarında kolayca numara engelleme yapabilirsiniz. İşte gerek rehberden gerekse de SMS üzerinden gizli, bilinmeyen, özel numara engelleme işleminin adımları...
Rehberdeki bir numarayı veya gelen bir aramanın numarasını engellemek isterseniz tek yapmanız gereken kişinin veya gelen aramanın üzerine basılı tutup açılan ekranda “Kişiyi engelle” seçeneğine dokunmak.
SMS gönderen numarayı engellemek içinse önce söz konusu SMS’i açın (Google’ın SMS uygulamasında).
Ardından sağ üst köşede bulunan 3 noktaya dokunarak menüyü açın. Menüde de kişiler ve seçeneklere dokunun.
Açılan pencerede “Engelle ve spam olarak bildir” seçeneği ile hem SMS’i numarayı göndereni engelleyebilir hem de spam olarak şikayet edebilirsiniz.
Android işletim sistemine sahip Samsun, HTC, LG gibi pek çok farklı marka akıllı cep telefonu bulunuyor. Google’ın temel uygulamalarını kullananlarda bir farklılık olmazken bazı markalar kendi SMS ve rehber uygulamalarını kullanıyorlar. Çok farklı olmamakla birlikte örneğin Samsung’un bazı modellerinde numaradan ve SMS’den engelleme şu şekilde yapılıyor?
Samsung’da gönderenini engellemek istediğiniz mesaja girin ve sağ üstteki üç noktalı simgeye dokunup menüyü açın.
Söz konusu menünün alt sıralarında “Numarayı engelle” seçeneğini görebilirsiniz.
Samsung’larda rehberden ya da arama kaydından numara engelleme için önce listeden arama kaydına / aramayı yapan kişiye dokunmanız gerekiyor. Açılan küçük menüde de en sağdaki Ayrıntılar simgesine dokunun.
Açılan ekranda sağ üstte bulunan üç noktalı menü simgesine dokunun Mününün en altında “Kişiyi engelle” seçeneğini göreceksiniz.
FARKLI TELEFONLARDA FARKLI ADIMLAR
Android işletim sistemini kullanan telefonlarda numara engelleme işlemi yukarıda anlattığımız gibi yapılmaktadır. Ancak Android işletim sistemi her telefonda birebir aynı olmayabiliyor. Akıllı cep telefonu üreticileri kendi telefonlarında Andoid’in bazı öellikleri üzerinde üzerinde bazı değişiklikler ve eklemeler yapabiliyorlar. Hatta aynı markanın farklı model cep telefonlarında bile ufak farklılıklar olabiliyor. Yine de numara engelleme işleminin temel mantığı Android telefonlarda aynıdır. Tam olarak yukarıda gösterdiğimiz yerlerde ilgili işlevleri göremeseniz bile cep telefonunuzun rehber ve SMS ile ilgili menüleri biraz kurcalarsanız aradığınızı bulabilirsiniz.
iPhone'larda numara engelleme de oldukça pratik.
Rehberden veya arama kaydından engellemek istediğini kişiyi, arayanı açın.
Açıklan ekranın alt kısmında “Bu Arayanı Engelle” seçeneğini kullanabilirsiniz.
Mesajdan engelleme için de gönderenini engellemek istediğiniz mesajı açın ve detaylara girmek için sağ üst köşedeki “i” simgesine dokunun.
Gönderenin detaylarının açılacağı ekranda gönderenin ismine dokunun.
Açılan ekranda yine “Bu Arayanı Engelle” seçeneğini kullanabilirsiniz.
Android sürümlerinde olduğu gibi iPhone’da da numara engelleme fonksiyonuna erişim az da olsa farklılıklar gösterebilir. Yine SMS ve rehber menülerinde yapacağınız ufak bir gezinti ile aradığınızı bulabilirsiniz.
SERVİS SAĞLAYICI İLE NUMARA ENGELLEME
Turkcell, Türk Telekom (Avea) ve Vodafone gibi servis sağlayıcıları da kullanıcılarına ücreti karşılığında numara engelleme sunuyor. Cep telefonunuzun işletim sistemi veya modelinden bağımsız olarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetlerde numaranın size ulaşması engellenirken karşı tarafa çeşitli mesajlar da dinletiliyor. Örneğin:
Aradığınız numara şu anda müsait olmadığından çağrı kabul etmemektedir, daha sonra tekrar deneyebilirsiniz.
Aradığınız numara şu anda çağrı kabul etmemektedir.
Aradığınız numara şu anda telefonunu cevaplayamıyor.
Gelen çağrının engellemesinin yanında bu yolla sadece belli numaralardan SMS almanızı sağlayacak numara listeleri de hazırlayabilirsiniz.
Bir neden ötürü daha önce engellediğimiz bir numaranın / kişinin engeli kaldırmak isterseniz bunu da rehber uygulamasından yapabilirsiniz. Android cep telefonunda rehber uygulamasının sağ üst köşesindeki menüsünü açtığınızda çıkan listeden kişileri yönet bölümünden “bloke kişiler” seçeneği ile engellediğini numaraları ve kişileri yönetebilirsiniz. Bloke kişiler listesine “+” işareti ile direkt engellenmesini istediğini numara ekleyebilir veya listedeki numaraları seçip engellemelerini kaldırabilirsiniz.
iPhone’da da telefon, facetime veya mesajlar uygulamalarının menülerinden “Engelllenenler” başlığından daha önce yaptığınız numara engellemelerini yönetebilirsiniz.
Özellikle toplu halde numara engelleme yapacaksınız Android’deki “bloke kişiler” ve iPhone’daki “Engellenenler” bölümleri işinizi daha kolay yapmanıza olanak sağlar. Bu bölümde toplu olarak numara engelleyebilir ve engellenen numaraları silebilirsiniz.
Gelen mesajları veya çağrıları engellemede yapabileceğiniz bir şey de servis sağlayacağınızda özel numaraları engelleme işlemidir. Servis sağlayıcınızdan özel numaraları yani numarasını gizleyerek arama yapanları veya mesaj gönderleri engellemesini talep edebilirsiniz. Özel numaradan çağrı almak istemediğinizi Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom servis sağlayıcılarının müşteri hizmetlerine bildirerek bu aramalardan kurtulabilirsiniz.
Özel / gizli numara engellemeyi servis sağlayıcınıza göndereceğiniz bir mesajla da yapabilirsiniz.
Türk Telekon özel numara engelleme: Telefonunuzun arama uygulamasına girip *253# tuşlayarak gizli numaralardan çağrı kabul etmediğinizi bildirebilirsiniz.
Turkcell özel numara engelleme: Telefonunuzun arama uygulamasına girip *253# tuşlayıp arama yapmanız yeterlidir.
Vodafone özel numara engelleme: 7046’ya GIZLI AC mesajını göndererek gizli numaraları engelleyebilirsiniz.
NUMARA ŞİKAYET ETME
İstenmeyen reklam içerikli mesaj ve aramaları engellemenin yanında gönderenleri şikayet etmek istiyorsanız başvurmanız gereken adres Ticaret Bakanlığı. Bakanlık numaranızı vermediğiniz halde istediğiniz dışında SMS gönderen ve mesajında SMS alımından ayrılma seçeneği koymayan ya da yine isteğiniz dışında reklam içerikli aramalar yapan firmaları şikayet edebilmeniz bir sistem sunuyor.
Reklam içerikli SMS gönderen ve arama yapan numaraları engellemenin yanında Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi (tiss.gtb.gov.tr) ile bu numaraları şikayet de edebilirsiniz. Sisteme girip siz ve aldığınız mesaj veya arama ilgili çeşitli bilgilerin istenildiği bir form dolduruyorsunuz. Formunuz işleme alındıktan bir süre sonra yapılan işlem, örneğin ceza, sonuç olarak yine aynı sistemde size bildiriliyor.
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