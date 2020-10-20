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Numara komşusu nedir? Numara komşusu nasıl bulunur? Uzmanlar uyardı!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 14:36 | Son Güncelleme

Son dönemde internette hızla yayılan numara komşusu akımı ile ilgili olarak uzmanlar vatandaşları uyardı. Uzmanlar özel bilgilerin paylaşılması ve kişisel veri gizliliği gibi çeşitli hukuki problemlerin yaşanabileceğini söyledi. Peki, numara komşusu nedir? Numara komşusu nasıl bulunur? İşte detaylar…

Numara komşusu nedir? Numara komşusu nasıl bulunur? Uzmanlar uyardı!

Bir süredir internetin en popüler akımları arasında yer alan numara komşusu akımı konusunda uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. İnsanların bu şekilde adlandırdıkları telefon numaralarının sahiplerine mesaj atarak aralarındaki diyalogları sosyal medyada yayınlamaları durumu, özel bilgilerin paylaşılması ve kişisel verilerin gizliliği noktasında yeni bir tartışma yarattı. Peki, numara komşusu ne demek? Numara komşu nedir? İşte tüm merak edilenler...

NUMARA KOMŞUSU NEDİR?

Bir sosyal medya kullanıcısının tesadüfen aklına geldiğini söylemesi ve bunu denemesi üzerine internet ortamında hızla yayılan numara komşusu akımı sosyal medyanın yeniden gündeminde. Çok kısa bir süre içinde çok sayıda insanın numara komşusu olarak nitelendirdikleri kişilerle konuşmaları ve bu konuşmalardan çıkan eğlenceli sohbetler, akımın fenomene dönüşmesine neden oldu.

Kullanıcıların cep telefonlarının son hanesindeki rakamın bir üstüne veya bir altına denk gelen ve sahibi bilmedikleri numaralara mesaj göndermesine dayanan numara komşusu akımı, konuşmaların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

NUMARA KOMŞUSU NASIL BULUNUR?

Numara komşu ya da komşusu akımı için ilgili numara; kişinin kendi cep telefonu numarasının son hanesindeki rakamın bir üstünün veya bir altının değiştirilerek bu yeni numaraya mesaj atılması ile ortaya çıkıyor. Özellikle bu numaralara mesaj atan insanlar, bu sohbetlerden ortaya çıkan komik detayları ekran görüntüsü olarak Twitter’da paylaşmalarıyla yeni tartışmaların fitilini ateşlemiş oldu. Bazı kullanıcılar ise bu denemeleri sırasında ünlü kişilere denk geldiklerini iddia etti. Bir kullanıcının numara komşusu olarak denk geldiği kişinin de ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic olduğu iddia edildi.

UZMANLAR NUMARA KOMŞULUĞU AKIMI KONUSUNDA UYARDI

Uzmanlar ise bu akım konusunda internet kullanıcılarını uyarıyor. Bilişim hukuku alanında çalışmalar yapan Avukat Rıdvan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada; tanımadığı bir kişiye yalnızca numara komşusu olduğu için mesaj gönderme akımının giderek yaygınlaştığını belirtti. Görüntü itibarıyla herhangi bir cep telefonu numarasına “merhaba” ya da “selam” yazmanın suç veya hak ihlali olarak görünemeyeceğini söyleyen Yıldız, buna karşılık durumun ortaya çıkaracağı sonuçlar bakımından farklı hukuki açıları olabileceğini aktardı.

Özellikle mesaj ısrarına değinen Yıldız, bu noktada huzur ve sükunu bozma ya da cinsel taciz gibi suçların ortaya çıkabileceğini, mesajlar nedeniyle insanların ilişkilerinin zarar görebileceğini ve basit görünen bir mesajın öngörülemeyen sonuçlar ve zararlar doğurabileceği konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti. İnsanların hiç beklemedikleri şekilde kendilerini mahkeme veya savcılıkta bulabileceğini aktaran Yıldız, elektronik iletişimde insanların özel hayatına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Özel mesajlaşmaların, karşıdakinin izni olmadan sosyal medya ortamında paylaşılması durumuna da sık rastlanıldığına değinen Yıldız, TCK’ya göre haberleşmelerin içeriğinin karşı tarafından rıza olmadan hukuka aykırı şekilde ifşa edilmesinin kişilerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası almasına yol açabileceğini söyledi. Suç oluşturan bir durumun olmaması halinde mesajların ifşa edilmesinin hukuka uygun olmadığını belirten Yıldız, bu ifşalar nedeniyle zarar görenlerin dava açma haklarının ortaya çıktığını aktardı.

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