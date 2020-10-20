Numara komşusu nedir? Numara komşusu nasıl bulunur? Uzmanlar uyardı!

Bir süredir internetin en popüler akımları arasında yer alan numara komşusu akımı konusunda uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. İnsanların bu şekilde adlandırdıkları telefon numaralarının sahiplerine mesaj atarak aralarındaki diyalogları sosyal medyada yayınlamaları durumu, özel bilgilerin paylaşılması ve kişisel verilerin gizliliği noktasında yeni bir tartışma yarattı. Peki, numara komşusu ne demek? Numara komşu nedir? İşte tüm merak edilenler...

NUMARA KOMŞUSU NEDİR?

Bir sosyal medya kullanıcısının tesadüfen aklına geldiğini söylemesi ve bunu denemesi üzerine internet ortamında hızla yayılan numara komşusu akımı sosyal medyanın yeniden gündeminde. Çok kısa bir süre içinde çok sayıda insanın numara komşusu olarak nitelendirdikleri kişilerle konuşmaları ve bu konuşmalardan çıkan eğlenceli sohbetler, akımın fenomene dönüşmesine neden oldu.

Kullanıcıların cep telefonlarının son hanesindeki rakamın bir üstüne veya bir altına denk gelen ve sahibi bilmedikleri numaralara mesaj göndermesine dayanan numara komşusu akımı, konuşmaların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.