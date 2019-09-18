"Numaralı gözlük, ilerlemeyi durdurmuyor"

Uzağı net görememe sorunu olan miyopi hakkında bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Helin Yaldız, numaralı gözlük kullanımının miyopi ilerlemesini durdurmadığını fakat gözlük kullanmamanın daha hızlı ilerlemeye sebep olduğunu söyledi.

Yakının net, uzağın bulanık görüldüğü miyopi hakkında konuşan belirten Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Helin Yaldız, numaralı gözlük veya lens kullanımının hastalığın ilerlemesini durdurmadığını fakat kullanmamanın daha hızlı ilerlemesine sebep olduğunu ifade ederek, “Miyopinin ortaya çıkışında genetik faktörler ön planda olmakla birlikte yakın mesafede uzun süre vakit geçirme miyopi için risk faktörüdür. Kitap, bilgisayar veya telefonun göze yakın tutulması ve uzun süre kullanılması miyopi gelişiminde artış ve numaranın ilerlemesinde hızlanma ile ilişkili olabilmektedir. Gözlüğü takmak ilerlemeyi durdurmaz ancak gözlük takılmaz ise özellikle çocuklarda ilerleme daha hızlı olabilir” bilgisini verdi.

"En sık 6-13 yaş arası başlıyor"

Miyopinin en sık başladığı yaşın 6-13 yaş arası olduğunu belirten Op. Dr. Yaldız, “Miyopi yakındaki nesnelerin net, uzaktaki nesnelerin bulanık görüldüğü kırma kusurudur. Miyoplarda ışık, yanlış kırıldığından görüntü retinanın önünde oluşur. Miyopi her yaşta başlayabilir ancak en sık 6-13 yaş arası başlar. Çocukluk çağı ve ergenlikte hızlı ilerleyebilir. Yetişkinlerde de ilerleme bazen devam edebilir. Göz yorgunluğu ve baş ağrısı bu hastalığın en sık görülen belirtileridir. Miyopide genetik önemli bir faktördür” diye konuştu.