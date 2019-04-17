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"Numen" sergisi ziyaretçilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 18:07 | Son Güncelleme

Tunuslu ressam Ahmed Zelfani'nin çok sayıda eserinin yer aldığı Türkiye'deki ilk sergi, 11 Mayıs'a kadar görülebilecek

İSTANBUL (AA) - Tunuslu ressam Ahmed Zelfani'nin Türkiye'deki ilk sergisi "Numen" sanatseverlerle buluştu.

FMV Galeri Işık’ın ev sahipliği yaptığı kişisel resim sergisinde, ünlü ressamın çok sayıda eserine yer verildi.

Tunus'taki Musk and Amber Gallery iş birliğiyle açılan sergi, 11 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Tunuslu oyun yazarı, set tasarımcısı, görüntü yönetmeni ve ressam Ahmed Zelfani, çok yönlü bir sanatçı olarak eserlerini yirmi yıldır çeşitli galerilerde sergiliyor.

Tunus Sanat ve Sinema Okulu'nda 1998'den bu yana fotoğrafçılık dersleri de veren sanatçı, gizemli, hassas ve derin eserleriyle tanınıyor.

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Ahmed Zelfani FMV Galeri Işık Tunuslu ressam

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