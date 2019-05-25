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Numune Hastanesi, Acil bölümüne hasta girişini kapattı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.05.2019 14:44 | Son Güncelleme

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma sebebi ile Acil bölümüne hasta girişini kapattı.Türk tıbbına 1881 yılından bu yana hizmet etmekte olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Şubat ayında başlayan taşınma işleminde sona gelindi.

Numune Hastanesi, Acil bölümüne hasta girişini kapattı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma sebebi ile Acil bölümüne hasta girişini kapattı.
Türk tıbbına 1881 yılından bu yana hizmet etmekte olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Şubat ayında başlayan taşınma işleminde sona gelindi. Sağlık Bakanlığı’nın en büyük hizmet ve eğitim hastanesi olan Numune, 27 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Bilkent Şehir Hastanesi’nde hizmet vermeye devam edecek.
Valiliğin açıklamasına göre 26 Mayıs günü hasta kabul ve hizmet sunumunun tamamen sonlanacak olan hastanende, yatarak tedavi gören hastaların yeni hastaneye ambulanslar ile sevki ise gün boyu devam etti. Hastaları yeni hastaneye taşıyan ambulanslara Trafik Polisi ekipleri de eşlik etti.
Taşınan hastanenin personeli ise birbirleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Numune Hastanesi, Acil bölümüne hasta girişini kapattı

Numune Hastanesi, Acil bölümüne hasta girişini kapattı

Numune Hastanesi, Acil bölümüne hasta girişini kapattı

Numune Hastanesi, Acil bölümüne hasta girişini kapattı

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