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Nupelda ile Ayaz kardeşlerin son fotoğrafları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:03 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 15 Temmuz günü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu kardeşlerin, patlamadan bir gün önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.  Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün dağlık alanında yaylada yaşadıkları çadırın yakınlarında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Güloğlu kardeşlerin patlamadan bir gün önce babaları Ekber Güloğlu ile birlikte at sırtında bir düğünden köylerine döndükleri sırada, yakınları tarafından cep telefonuyla fotoğrafları çekildi.

Nupelda ile Ayaz kardeşlerin son fotoğrafları ortaya çıktı

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 15 Temmuz günü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu kardeşlerin, patlamadan bir gün önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün dağlık alanında yaylada yaşadıkları çadırın yakınlarında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Güloğlu kardeşlerin patlamadan bir gün önce babaları Ekber Güloğlu ile birlikte at sırtında bir düğünden köylerine döndükleri sırada, yakınları tarafından cep telefonuyla fotoğrafları çekildi. Atın sırtında çekilen fotoğrafta, Nupelda’nın babasının önünde Ayaz’ın ise arkasında oturduğu görülüyor.
'SON FOTOĞRAFLARI OLABİLECEĞİNİ KİMSE DÜŞÜNEMEZDİ'
Çakmaklı Köyü Muhtarı Tuncay Yatık, fotoğrafın 14 Temmuz günü çekildiğini ifade ederek, "Nupelda ve Ayaz Güloğlu kardeşlerin evlerinin bulunduğu köyde bir düğün vardı. Babaları Ekber Güloğlu 13 Temmuz’da öğlen saatlerinde Ayaz ve Nupelda'yı at sırtına bindirerek köye gidip düğüne katıldı. Ayaz ve Nupelda düğünde çok eğlendiklerini söylemişti. Düğün bittikten sonra 14 Temmuz günü Ayaz ve Nupelda babalarıyla birlikte yine at sırtında çadırlarının bulunduğu yere geldiler. Bu fotoğraf ise o gün bir vatandaş tarafından çekildi. Son fotoğrafları olabileceğini kimse düşünemezdi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Nupelda ile Ayaz kardeşlerin son fotoğrafları ortaya çıktı

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