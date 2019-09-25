HABER

Nupelda ve Ayaz'ı öldüren bombanın teröristlere ait olduğu kesinleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Ankara ve Van'daki kriminal laboratuvarlarda yapılan incelemelerde, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde araziye yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki ağabeyi Ayaz Güloğlu'nun ölümüne yol açan bombanın TNT, RDX ve amonyum nitrat ile hazırlanan el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi - Güvenlik güçlerince patlamanın olduğu alan ve vefat eden çocukların kıyafetlerinden alınan numuneler sonucu, saldırıda kullanılan bombanın teröristlere ait olduğu kesinlik kazandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde araziye yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki ağabeyi Ayaz Güloğlu'nun ölümüne yol açan el yapımı patlayıcının teröristlerce yerleştirildiği kesinleşti.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte, 15 Temmuz'da Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında terör örgütü mensuplarının önceden araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nupelda (4) ile ağabeyi Ayaz Güloğlu'nun (8) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, patlamanın yaşandığı alandan ve vefat eden Güloğlu kardeşlerin kıyafetlerinden numuneler alındı.

Elde edilen numuneler, gönderildikleri Van ile Ankara'daki Jandarma Kriminal laboratuvarlarında incelendi.

İnceleme sonucu, alınan numunelerde teröristlerce kullanılan patlayıcılar TNT ve RDX kalıntıları ile yine terör örgütünce patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat kalıntılarına rastlandı.

Çocukların ölümüne el yapımı patlayıcı düzeneğinin yol açtığı anlaşılan incelemelerde, Güloğlu kardeşlerin ölümüne neden olan patlayıcı düzeneğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmayan 40 milimetrelik bomba atar mühimmatının da kullanıldığı anlaşıldı.

Güvenlik güçlerinin kriminal incelemesi sonucu küçük Nupelda ile Ayaz'ın ölümüne yol açan patlayıcının, tuzaklandığı araziye teröristlerce yerleştirildiğinin kesinlik kazandığı belirtildi.

İlçenin Bilgeç köyündeki Çakılyayla mezrasında 15 Temmuz 2019 tarihinde, araziye yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Nupelda ve ağabeyi Ayaz Güloğlu, askeri helikopter ile kaldırıldıkları Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Akılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldıAkılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldı
Gündüz polis, gece ressamGündüz polis, gece ressam
'Yok artık' dedirten görüntü 'Yok artık' dedirten görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunceli

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de alarma geçiren olay

Kadıköy'de alarma geçiren olay

İzmir'de 'Yok artık' dedirten görüntü

'Yok artık' dedirten görüntü

Akraba aileler arasında boşanma kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Akrabalar arasında kavga! Ölü ve yaralılar var

İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı

O iş adamı dehşet anlarını anlattı

Son dakika! 55 ilde dev operasyon, 256 gözaltı

Son dakika! 55 ilde dev operasyon, 256 gözaltı

İzmir'de okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.