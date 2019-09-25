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Nupelda ve Ayaz'ın ölümlerine neden olan patlayıcının türü belirlendi-ARŞİV

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:29 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu'nün ölümlerine neden olan patlayıcı türü belirlendi.

TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu'nün ölümlerine neden olan patlayıcı türü belirlendi. Yapılan kriminal incelemede patlayıcı türünün terör örgütü PKK'nın bombalı saldırılarda kullandığı TNT, RDX karışımı, 40 milimlik bomba atar mühimmatı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrasında 15 Temmuz günü yaşadıkları çadırın yakınında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaşamlarını yitiren Nupelda ve Ayaz Güloğlu kardeşlerin ölümüyle ilgili Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında patlayıcı türünün belirlenmesi için olay yerinde alınan Nupelda ve Ayaz kardeşlerin kıyafetlerini incelemeye götürüldü. Alınan kıyafet örneği Van Jandarma İl Komutanlığı Kriminal Dairesi’ne gönderildi. Van'da yapılan incelemelerin sonuçları da Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderildi. Elde edilen bulgularda, patlayıcı türü belirlendi. Jandarma Genel Komutanlığı'nca hazırlanan raporda, Nupelda ve Ayaz kardeşlerin ölümüne yol açan patlayıcı türünün terör örgütü PKK'nın saldırılara kullandığı TNT, RDX karışımı, 40 milimlik bombaatar mühimmatı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nupelda ve Ayaz'ın kardeşlerin ölümüne neden olan patlayıcı da yer alan 40 millilik bomba atarın mühimmatının menşeinin belirlenemediği, yapılan detayla çalışmada, bu bombaatarın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan bombaatarlar mühimmatları ile uyuşmadığı bildirildi.

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