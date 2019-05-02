MAGAZİN

Nur Fettahoğlu aylar önce paylaştığı çıplak fotoğrafa açıklık getirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2019 11:51 | Son Güncelleme

Nur Fettahoğlu, Instagram'da küvetin içinde paylaştığı fotoğrafı arkadaşlarının uyarması üzerine kaldırdığını söyledi. Fettahoğlu, "Diziden bir sahneydi ve üzerimde elbise vardı" dedi.

Nur Fettahoğlu aylar önce paylaştığı çıplak fotoğrafa açıklık getirdi

Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Nur Fettahoğlu, küvette çektirdiği çıplak fotoğrafıyla sosyal medyada olay yaratmıştı. Güzel oyuncudan tartışılan fotoğrafla ilgili bir açıklama daha geldi.

"ÜZERİMDE ELBİSE VARDI"

Fettahoğlu, söz konusu fotoğraf için "Diziden bir sahneydi ve üzerimde elbise vardı" dedi.

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"BAŞKA TÜRLÜ GÖRMEK İSTEYENLERE SELAM YOLLUYORUM"

Güzel oyuncu, "Arkadaşlarım, 'Çok fazla tepki alırsın' dediği için sildim. Başka türlü görmek isteyenlere selam yolluyorum" dedi.

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Nur Fettahoğlu instagram

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