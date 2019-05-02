Nur Fettahoğlu aylar önce paylaştığı çıplak fotoğrafa açıklık getirdi

Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Nur Fettahoğlu, küvette çektirdiği çıplak fotoğrafıyla sosyal medyada olay yaratmıştı. Güzel oyuncudan tartışılan fotoğrafla ilgili bir açıklama daha geldi.

"ÜZERİMDE ELBİSE VARDI"

Fettahoğlu, söz konusu fotoğraf için "Diziden bir sahneydi ve üzerimde elbise vardı" dedi.

"BAŞKA TÜRLÜ GÖRMEK İSTEYENLERE SELAM YOLLUYORUM"

Güzel oyuncu, "Arkadaşlarım, 'Çok fazla tepki alırsın' dediği için sildim. Başka türlü görmek isteyenlere selam yolluyorum" dedi.





