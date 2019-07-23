MAGAZİN

Nur Fettahoğlu, göbek dekolteli kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Eşi Levent Veziroğlu ile konsere giden oyuncu Nur Fettahoğlu'nun giydiği derin göbek dekolteli kıyafeti tartışma konusu oldu. Güzel oyuncunun kıyafet tercihi görenleri bir hayli şaşırttı.

Nur Fettahoğlu, göbek dekolteli kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu

Kardeş Çocukları dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, dün akşam eşi Levent Veziroğlu ile Bodrum'da bir konsere gitti.

Güzel oyuncunun giydiği dekolteli kıyafet ise çok kişi tarafından beğenilmeyerek eleştirildi.

Nur Fettahoğlu'nun kıyafetini görenler, 'Elbiseyi ters giymiş', 'Çok çirkin bir elbise' ve 'Evdeki çarşafı mı giydin' gibi yorumlar yaptı.

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GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEMİŞTİ

Kızı ve eşiyle tatil yapan Fettahoğlu, önceki günde bir dergi için çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylamıştı.

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncuya meslektaşı Hazal Kaya bile "Vay maşallah" yorumunu yapmıştı.

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