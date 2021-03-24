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Nur Fettahoğlu kimdir? Nur Fettahoğlu kaç yaşında? Nur Fettahoğlu nereli?

24.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nur Fettahoğlu, ilk dizi deneyimine “Benden Baba Olmaz” dizisi ile başlamıştır. Nur Fettahoğlu, Almanya’da dünyaya gelmiş ancak aslen Rizelidir. Üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünü bitirmiştir. Nur Fettahoğlu, bir süre bankacılık yaptıktan sonra kamera karşısına ilk kez borsa spikerliği yaparak geçmiştir.

Nur Fettahoğlu, bir süre spikerlik yaptıktan sonra ise oyunculuk hayatına atılmış ve Benden Baba Olmaz dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Kardeşi Selvinaz Fettahoğlu, SKY Türk’te haber sunuculuğu yapmaktadır. Nur Fettahoğlu, en büyük çıkışını ise Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu’daki Peyker rolüyle yapmıştır. Nur Fettahoğlu, 2008’de Murat Aysan ile evlenmiş ancak 2011 senesinde yollarını ayırmışlardır.

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?
Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 yılında Almanya'nın Duisburg şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Rize’lidir. Babası Sinan Fettahoğlu, annesi Fatma Fettahoğlu’dur. SKY Türk'ün haber spikeri Selvinaz Fettahoğlu ablasıdır.
Doğumundan kısa bir süre sonra yurda geri dönen ailesiyle İstanbul'da yaşamaya başlayan Fettahoğlu, sırasıyla Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun oldu. Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra kariyerine Sky Turk'te borsa spikerliği yaparak devam etti.
Bu kısa sürecin ardından dizilere transfer olan Fettahoğlu, Benden Baba Olmaz ve Gönül Salıncağı'nda roller aldıktan sonra, Kanal D'nin büyük prodüksiyonu Aşk-ı Memnu'da Peyker rolüyle dikkatleri üzerine çekti.
2 Ağustos 2008 tarihinde borsacı Murat Aysan'la dünyaevine girip Nur Aysan adını aldı. 7 Nisan 2011 tarihinde sesiz sedasız boşandılar.
2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle hayran kitlesini arttırmıştır.
Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay’ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin’in yaptığı “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, gibi oyuncular rol almıştır.
Ayrıca Atasay, Luna, Dove gibi firmaların reklam filmlerinde oynamıştır. Kurtlar Vadisi Filistin filminde de Necati Şaşmaz'la başrolü paylaştı.
2014 - 2015 yıllarında "Hayat Yolunda" adlı dizide Doç Dr. Şafak Günay karakterini canlandırırken; Engin Öztürk, Burak Yamantürk, İlker İnanoğlu, Sinem Öztürk, Seda Güven, Ediz Hun, İpek Karapınar ile beraber rol aldı.
Anahtar Kelimeler:
Nur Fettahoğlu
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