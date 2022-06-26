Nur Fettahoğlu yatak odasında poz verdi! "Güzel vücut ve güzel zarafet"

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil ve Ayak İşleri gibi dizilerde başarılı oyunculuyla dikkat çeken Nur Fettahoğlu sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor. Güzelliğiyle ve zaman zaman da zayıflığıyla gündeme gelen ünlü oyuncu son olarka yatak odasında bir poz verdi.

Ayna karşısında poz veren Nur Fettahoğlu'nu gören hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı. Kimi güzel oyuncuyu çok seksi buldu kimi ise vücudunu beğendi.

Oyuncuya "Eyvah alev alev çok güzel çıkmışsın", "Güzel vücut ve güzel zarafet", "Bu ne güzellik" yorumları yağdı.

FİTLİĞİNİ NEYE BORÇLU

Nur Fettahoğlu, daha önce kendisine sorulan, "Bu fit halinizi neye borçlusunuz?" sorusuna “Genetik olduğunu söyleyebiliriz. Bir de mesleğimden dolayı çok dikkat ediyorum." yanıtını vermişti.



