Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- KAZAKİSTAN'nın Nur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası, Bursa'da konser verdi.Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Orkestra Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği organizasyonda Kazakistan’ın Nur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası Tayyare Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Konsere destek veren Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, etkinlik öncesi açıklama yaptı. Doç. Dr. Çakıcı, Türk dünyasının yetenekli müzisyenleri ve bestecilerinin dünya müzik hazinesine büyük katkıda bulunduğunu kaydetti. Sanatçıların hareketliliğinin kardeş ülkeler arasındaki ilişkiler açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çakıcı, gerçekleştirdikleri sanatsal buluşmalar ve turnelerin, çeşitli ülke sanatçıları arasındaki tecrübe alışverişine güzel fırsatlar sunduğunu ve bu sayede gönül köprülerine yenilerini eklediklerini belirtti.

Kazakistan’ın Nur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Sanatçıları eşliğinde solistler Züleyha Savaş, Erlan Zhandarbay, Uralıkhan Seilbekova ve Körkem Şoloşova ile Karagöz Halk Dansları Topluluğu’nun yer aldığı konser, büyük ilgi gördü. Konseri 22'nci Dönem Bursa Milletvekili Faruk Ambarcıoğlu’nun yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik de izledi.

Konserde müzikseverler Kurmangazı, Latif Hamidi, Dauletkerey, Abay gibi Türk dünyası bestecilerinin eserlerini dinleme fırsatı buldu. Konserin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı’ya günün anısına plaket takdim ederken, Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik sanatçılara çiçek ve teşekkür belgesi verdi.