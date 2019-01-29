Nur Sürer Nasipse Olur’la dönüyor

Türk sinemasının ödüllü ismi Nur Sürer, sıcacık bir Anadolu hikâyesinin anlatılacağı romantik komedi filmi Nasipse Olur ile beyaz perdeye geri dönüyor.

Türk sinemasının bol ödüllü oyuncusu Nur Sürer, çekimleri Haziran’da Sinop’ta yapılacak olan Nasipse Olur isimli romantik komedi filmine ’evet’ dedi. 1971 yılında adım attığı sinema dünyasında, Umuda Yolculuk filmi ile En İyi Yabancı Film dalında Oscar Ödülü ve 2 Altın Portakal ödülü bulunan Nur Sürer, bu kez sıcacık bir Anadolu hikâyesiyle romantik komedi de yer almaya hazırlanıyor.

Filmin yapımcısı Greenart Grup ile sözleşme imzalayan usta oyuncu filmin ana karakterlerinden biri olan Neriman Hancıoğlu’nu canlandıracak. Özel okullarda okutulan, lüks içinde yaşayan Gökhan’ın annesi olarak kamera karşısına geçecek olan usta oyuncu, Hancıoğlu ailesinin baskın karakteri olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Ailenin küçük tuğla fabrikasını, tüm ülkeye inşaat malzemesi üreten bir şirkete dönüştüren Neriman Hancıoğlu, oğlunun ilgisini kaybetmemek için çabalayacak.

