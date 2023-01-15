Nur Viral “Ekrana taşıyamadıklarımız var” dedi ve taciz olayını açıkladı: Neler çıktı neler

Hafta içi her gün ekrana gelen Hayatta Her Şey Var isimli programın sunuculuğunu yapan Nur Viral açıklamaları ile gündemde yer alıyor. Armağan Çağlayan’ın Youtube üzerinden yayınladığı programa konuk olan Viral merak edilen konuları tek tek yanıtladı.

Armağan Çağlayan’ın, “ Yayından sonra katılanların anlattıklarına şoke olup uzun süre konuştuğunuz oluyor mu?” sorusuna yanıt veren Viral, “Çok oluyor. Bir gün yayınımıza bağlayan bir hanımefendi taciz edildiğini söyledi. Çok üzüldüm.

“KAYINPEDERİM TACİZ EDİYOR”

Küçük bir köyde yaşıyor. Kim taciz ediyor dedik. Kayınpederim taciz ediyor dedi. Sonra biz konuşmaya başladık. Olaylardan neler çıktı neler. Bize anlattığı ile yaşadıkları arasında dağlar kadar fark var. Bir de bizim ekrana taşıyamadıklarımız var.” açıklamasını yaptı.

SELİN KARACEHENNEM AÇIKLAMASI OLAY OLDU

Sevilen sunucu, Armağan Çağlayan’ın, “Beraber program yaptığınız kişiler içinde egosu en yüksek olan sizi zorlayan kimdi?” sorusuna Selin Karacehennem yanıtını verdi.

Nur Viral, “Egosu yüksek değildi ama beni çok üzdü. Benden bununla ilgili çok cevap beklediler, bunu ilk defa açıklıyorum. Selin Hanım çok değer verdiğim büyüğüm, aynı zamanda programda uzun yıllar birlikte yol aldık. Malesef programda istenmeyen cümleler söyledi. Bu hatadan dolayı RTÜK çok güçlü bir ceza verdi. Cezanın ardından kanal, Selin Hanım ile yolları ayırmak istedi. Ben ki Selin Hanım’ın her yerde her şekilde yanındaydım. Malesef en büyük itirafı ben yedim.

Youtube kanalı açtı ve ‘Melek yüzlü şeytan’ diye videolar yayınladı. Selim Hanım, ‘Benim ayağımı Nur Viral kaydırdı’ dedi. Selin Hanım bu konuda çok konuştu. Ben kendisini çok seviyorum. Hastalığında hep yanındaydım. Eğer bu videoyu izleyecekse kendisi çok iyi bilir.” dedi.

