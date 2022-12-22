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Nur Viral "Eşlerin birbirine nude yani çıplak fotoğraf göndermesi günah mı?" sorusunu okuyunca... "Ulan aynı yatakta yatıyorsun..."

22.12.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu “Hayatta Her Şey Var” programına gelen bir soru Yusuf Kavaklı'yı sinirlendirdi. "Eşlerin birbirine nude yani çıplak fotoğraf göndermesi günah mı?" sorusunu canlı yayında okuyan Nur Viral'e Kavaklı öyle bir yanıt verdi ki sosyal medyada gündem oldu.

Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hayatta Her Şey Var adlı programda zaman zaman bomba anlar yaşanıyor. Nur Viral'in sunduğu programa gelen ilginç sorular sosyal medyada da gündeme geliyor.

Son olarak Nur Viral, "Eşlerin birbirine nude yani çıplak fotoğraf göndermesi günah mı?" sorusunu okuyunca Yusuf Kavaklı sinirlendi.

Ekran Alıntısı

Canlı yayında dini ve toplumsal konularda merak edilen soruları yanıtlayan Yusuf Kavaklı bu soruya sinirlenerek "Ulan aynı yatakta yatıyorsun be zaten salak. Bir de internetten göndermeye ne gerek var. Bu adam hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki... Ama RTÜK 'Çeneni tut' diyor" dedi.

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Nur Viral ise gülerek soruyu detaylı şekilde okudu. Viral'e gelen soruda bir kadın izleyici "Kocam her işe gittiğinde çıplak fotoğraf istiyor göndermeyince de küsüyor" diyerek bu soruyu yöneltti.

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