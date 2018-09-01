Nur Yerlitaş ameliyattan sonra ilk kez görüntülendi

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, Bebek’te bir kafede otururken görüntülendi. Geçirdiği beyin ameliyatı sonrası inzivaya çekilen modacı, geçtiğimiz günlerdeki görüntüsüyle görenleri şaşırtmıştı.
Ameliyattan sonra ilk kez Bebek’te görüntülenen Nur Yerlitaş, bir hayli keyifsizdi.
Öte yandan 'Magazin D Yaz' da yer alan görüntülerde Yerlitaş'ın ameliyatlı yerinde saçının olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü modacı Nur Yerlitaş, beynindeki kitle nedeniyle geçtiğimiz haftalarda beyin ameliyatı olmuştu.
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