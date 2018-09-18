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Nur Yerlitaş: Her gün tedaviye gidiyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.09.2018 09:10 | Son Güncelleme

Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş'la konuştu.

Nur Yerlitaş’ın rahatsızlığını biliyordum ama kendi fotoğrafını yayınlayana kadar bu derece olduğunu tahmin etmiyordum.

Nur Yerlitaş: Her gün tedaviye gidiyorum

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Hemen aradım Nurella’yı geçmiş olsun demek için.
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Sesi çok iyi geliyordu ama tedavi sürecinin kendisini yorduğunu söyledi.1 ay daha tedavisi yoğun şekilde devam edecekmiş.“Her gün gidiyorum kemoterapiye ve bu beni çok yordu” dedi...
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Ama buna rağmen neşeliydi ve keyfi yerindeydi.“Bu Tarz Benim” sürecinden bu yana pek çok sıkıntılı dönem yaşadı Nur Yerlitaş...Programdan ayrılması, geri dönmesi hep sıkıntılıydı.
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Son dönemde bir de tartışmaların ortasında kaldı, ağır eleştiriler aldı.Belki de tüm bunların faturası sağlığına böyle yansıdı.
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Ama altın kalpli ve kimseyi üzmeyecek biridir Nur Yerlitaş.Eminim en kısa sürede sağlığına kavuşup yine ekranlara dönecektir.
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Nur Yerlitaş cengiz semercioğlu beyin kanseri son durumu

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