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Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 10:15 | Son Güncelleme

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün hayatını Nişantaşı'ndaki evinde kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

Ünlülerin modacısı olarak bilinen Nur Yerlitaş, televizyon ekranlarında yayımlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı, geçtiğimiz yıl beyin kanseri sebebiyle beyin ameliyatı oldu fakat hastalığı yeniden nüksetmişti.

VEFATINDAN ÖNCE AYAĞINI KIRDI

Nur Yerlitaş'ın ölümünden iki gün önce ise yataktan düşerek hayatını kırdığı ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Magazin muhabiri Burhan Akdağ, Nur Yerlitaş'ın hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisine evde devam edildiğini ve ünlü modacının hayatını evde kaybettiğini söylemişti.

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VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Yerlitaş'ın ölümünün ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Nur Yerlitaş'ın vasiyeti, annesinin mezarının yanına gömülmek olduğu öğrenildi.

CENAZESİ BUGÜN

Yerlitaş, bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Nur Yerlitaş, vasiyeti,

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