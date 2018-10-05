Nur Yerlitaş sağlığına kavuştu! İşte son hali...

2 / 21 Beyin kanseri teşhisi konulan ve geçtiğimiz ay ameliyat olan modacı, objektiflere gülümseyerek poz verdi.

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Tedavi süreci devam eden Nur Yerlitaş, geçen gün bir etkinlikte ameliyat sonrası ilk kez kameralara böyle yansımıştı.