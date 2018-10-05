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Nur Yerlitaş sağlığına kavuştu! İşte son hali...

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2018 09:46 | Son Güncelleme

Beyin kanseri ameliyatı olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, Zorlu AVM’de görüntülendi.

Alışverişe çıkan Nur Yerlitaş'ın son görüntüsü herkesi sevindirdi.

Nur Yerlitaş'ın son hali

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Nur Yerlitaş, Zorlu AVM’de görüntülendi.

Nur Yerlitaş, Zorlu AVM’de görüntülendi.
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Beyin kanseri teşhisi konulan ve geçtiğimiz ay ameliyat olan modacı, objektiflere gülümseyerek poz verdi.

Beyin kanseri teşhisi konulan ve geçtiğimiz ay ameliyat olan modacı, objektiflere gülümseyerek poz verdi.
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Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş, modacı 6 Ağustos'ta ameliyat masasına yatmıştı.
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Tedavi süreci devam eden Nur Yerlitaş, geçen gün bir etkinlikte ameliyat sonrası ilk kez kameralara böyle yansımıştı.
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