Nur Yerlitaş: 'Sorunlarım var iyi değilim'

Nur Yerlitaş'ın bu söyleminden sonra şarkıcı Serkan Kaya klibini yayınlamaktan vazgeçmiş ve tekrar montaja sokarak Nur Yerlitaş'ın olduğu bölümleri çıkartma kararı almıştı.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, Öykü Serter, Ajda Pekkan gibi isimler Yerlitaş'ı takipten çıkarmıştı.

Şehitler hakkındaki sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Nur Yerlitaş, aylar sonra Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Fotoğrafları çekilince sinirlenen modacı, bağırıp çağırmaya başladı. Ardından özür dileyip "Sorunlarım var, iyi değilim" dedi.



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