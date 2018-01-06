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Nur Yerlitaş: 'Sorunlarım var iyi değilim'

MAGAZİN HABERLERİ | 06.01.2018 12:08 | Son Güncelleme 1 saat önce

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, "Aman banane şehitler mehitler" söylemiyle büyük tepki çekmişti

Nur Yerlitaş: 'Sorunlarım var iyi değilim'

Nur Yerlitaş'ın bu söyleminden sonra şarkıcı Serkan Kaya klibini yayınlamaktan vazgeçmiş ve tekrar montaja sokarak Nur Yerlitaş'ın olduğu bölümleri çıkartma kararı almıştı.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, Öykü Serter, Ajda Pekkan gibi isimler Yerlitaş'ı takipten çıkarmıştı.

Şehitler hakkındaki sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Nur Yerlitaş, aylar sonra Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Fotoğrafları çekilince sinirlenen modacı, bağırıp çağırmaya başladı. Ardından özür dileyip "Sorunlarım var, iyi değilim" dedi.


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Nur Yerlitaş demet akalın

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yüzüne vurur ifadesi. çirkinliğin abidesi
aman bana ne senin sorunun morunun.
Kabahat bu tür kişilerde değil, bu tür kişileri haketmediği yerlere taşıyan kişilerdedir.Ömrüm boyunca bu kadından haz almadım.Ukala, kendini beğenmiş, toplumun değer yargılarını hiçe sayan, saygısız bir kişi.
aynennnnnn
sıyrılamassınız sorunlarım var deyip. yazık o kelimeleri nasıl kullandınız. kendi kendini bitirdin.
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