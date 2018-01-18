Nur Yerlitaş’tan ilginç tepki: Beni bağırtmayın, çığlık atarım

Davete Arzu Sabancı, Demet Sabancı Çetindoğan, Berrin Zorlu, İnci Gazioğlu, Buket Taşdelen, Sema Basa, Etel Baler, Begüm Gazioğlu, Beyhan Bağış, Sitare Kalyoncuoğlu, Özge Peker, Nuray Fenercioğlu, Çiğdem Kamer, Emel Acar, Burcu Şendir, İpek Köse, Begüm Özer, Begüm Tacir, İpek Toplusoy, Cansen Kut, Esin Yağmurdereli, Esra Kızıltaş, İlkem Öztürk, Gül Erçetingöz, Nur Yerlitaş, İsmet Alpagut, Neslihan Kozanoğlu, Günsel Ülkü, Hande Sezer Pekcan, Neşe Gönül, Nilgün Esinli, Perihan Akı, Pınar Hotiç, Serap Dindar, Serap Sarı, Ülkem Güçsav, Züleyha Özgül katılım gösterdi.

"BENİ BAĞIRTMAYIN"

Modacı Nur Yerlitaş da davete katılan isimler arasındaydı. Muhabirlerin kendisine yöneltiği "Bülent Ersoy ile Gülşah Saraçoğlu tartışması için neler düşünüyorsunuz?" sorusuna "Lütfen bana böyle sorular sormayın, beni bağırtmayın, çığlık atarım" cevabını verdi.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU VE BÜLENT ERSOY ARASINDA NE OLMUŞTU?

Magazin D'nin konuğu olan modacı Gülşah Saraçoğlu, sanatçı Bülent Ersoy'un takılarının sahte olduğunu ima etti, ortalık karıştı.