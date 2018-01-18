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Nur Yerlitaş’tan ilginç tepki: Beni bağırtmayın, çığlık atarım

MAGAZİN HABERLERİ | 18.01.2018 11:28 | Son Güncelleme 8 saat önce

Işıl Reçber tarafından yaratılan yepyeni parfüm serisi iş, cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katılımı ile önceki gün Harvey Nichols Kanyon’da gerçekleşti. Davete katılan Nur Yerlitaş tepkisiyle şaşırttı

Nur Yerlitaş’tan ilginç tepki: Beni bağırtmayın, çığlık atarım

Davete Arzu Sabancı, Demet Sabancı Çetindoğan, Berrin Zorlu, İnci Gazioğlu, Buket Taşdelen, Sema Basa, Etel Baler, Begüm Gazioğlu, Beyhan Bağış, Sitare Kalyoncuoğlu, Özge Peker, Nuray Fenercioğlu, Çiğdem Kamer, Emel Acar, Burcu Şendir, İpek Köse, Begüm Özer, Begüm Tacir, İpek Toplusoy, Cansen Kut, Esin Yağmurdereli, Esra Kızıltaş, İlkem Öztürk, Gül Erçetingöz, Nur Yerlitaş, İsmet Alpagut, Neslihan Kozanoğlu, Günsel Ülkü, Hande Sezer Pekcan, Neşe Gönül, Nilgün Esinli, Perihan Akı, Pınar Hotiç, Serap Dindar, Serap Sarı, Ülkem Güçsav, Züleyha Özgül katılım gösterdi.

"BENİ BAĞIRTMAYIN"

Modacı Nur Yerlitaş da davete katılan isimler arasındaydı. Muhabirlerin kendisine yöneltiği "Bülent Ersoy ile Gülşah Saraçoğlu tartışması için neler düşünüyorsunuz?" sorusuna "Lütfen bana böyle sorular sormayın, beni bağırtmayın, çığlık atarım" cevabını verdi.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU VE BÜLENT ERSOY ARASINDA NE OLMUŞTU?

Magazin D'nin konuğu olan modacı Gülşah Saraçoğlu, sanatçı Bülent Ersoy'un takılarının sahte olduğunu ima etti, ortalık karıştı.

Programa bağlanan Bülent Ersoy, Gülşah Saraçoğlu'na ateş püskürdü...

İşte Bülent Ersoy'un Gülşah Saraçoğlu'na söylediği sözler:

'O DİKTİĞİN ELBİSELERİ KÖPEĞİN ÖNÜNE KOYSAN YEMEZ'

Tabii gerçekse diye bir ifade kullandı. Bu hanıma ben bir soruyorum acaba taş uzmanı mı kendisi? Taa kilometrelerce mesafeden taşı değerlendiriyor. Bugün taş uzmanları bile öyle hemen anlayamıyor. Öyle yorumlar falan yapmaya kalkmasın. Kaldı ki onun adı tek taştır çocuğum. Sen kim oluyorsun çocuğum? Ben bir iki kere dikiş diktirmek zorunda kaldım. Ama riyasız söylüyorum elbisenin modelindne ziyade içi önemlidir. Ne astarı belli ne bir şeyi belli. Sen evvela kendi mesleğinde adam ol da ondan sonra benim taşlarım üzerinde değerlendirme yap. Öyle kendini giydirmekle olmuyor. Başkalarını da giydir, elinde tutmayı bil. Giyilcek gibi deği o elbiseler. Benim elbise taşıyıcılığım olmasa o diktiğin elbiseleri köpeğin önüne koysan yemez. İşte ayaklar baş olmaya çalışıyor. Kendilerini bir şey zannediyorlar. Aslında hiçbir şey değilsin.İçine sindiremedin mi Nur Yerlitaş'ın büyük imzasını.

'ÖZRÜ VE AFFI YOKTUR'

Gülşah Saraçoğlu ise bu sözlere şöyle karşılık verdi:

"5 ay önce kendisi ile çalışmayı bıraktım. Bu saldırının altında başka bir şey var. Kırgınlığım baki. Özrü ve affı yoktur.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

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Anahtar Kelimeler:
Nur Yerlitaş Bülent Ersoy

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne gereksiz
bu nur yerlitaş denen şehitlerimize laf atan canlının haberini yapmayın bize
bağır bağır rahatlarsın.
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