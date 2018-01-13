Nuray Hafiftaş'a sürpriz ziyaret!

Nuray Hafiftaş, Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle tedavi görmeye başlamıştı.

Usta sanatçıyı dostları Zara, Müşerref Akay ve Belkıs Akkale hastane odasında da yalnız bırakmadılar.

Zara, sürpriz ziyaretin fotoğrafını Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Güzeller güzeli arkadaşımı çok iyi gördük. Dualarınızla gün geçtikçe daha da iyileşiyor. Bin şükür bu günlere. Ve canım arkadaşım Müşerref Akay ise bir melek misali Nuray’ımızı bir dk yalnız bırakmadan Can-dost olmuş durumda. Hepiniz adına teşekkürlerimi ilettim. Bir tanem Belkıs Akkale ile dönüyoruz şimdi..."