MAGAZİN

Nuray Hafiftaş'a sürpriz ziyaret!

MAGAZİN HABERLERİ | 13.01.2018 11:21 | Son Güncelleme 8 saat önce

Ünlü dostları onu yalnız bırakmadı...

Nuray Hafiftaş'a sürpriz ziyaret!

Nuray Hafiftaş, Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle tedavi görmeye başlamıştı.

Usta sanatçıyı dostları Zara, Müşerref Akay ve Belkıs Akkale hastane odasında da yalnız bırakmadılar.

Zara, sürpriz ziyaretin fotoğrafını Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Güzeller güzeli arkadaşımı çok iyi gördük. Dualarınızla gün geçtikçe daha da iyileşiyor. Bin şükür bu günlere. Ve canım arkadaşım Müşerref Akay ise bir melek misali Nuray’ımızı bir dk yalnız bırakmadan Can-dost olmuş durumda. Hepiniz adına teşekkürlerimi ilettim. Bir tanem Belkıs Akkale ile dönüyoruz şimdi..."

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Anahtar Kelimeler:
Nuray Hafiftaş ziyaret

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah şifa versin güzeller güzeli nuray ablamıza.
Geçmiş olsun hangi hastanede kaliyor
ayni hastalıktan 2013 te bende oprasyon geçirdim 2014 kemoterapi.. ve daha sonra tedavi ve kontroller devam ediyor Allaha bin şükür iyiyyim, dilerim sevdiğimiz kıymetli türkü ustası nuray hanımda sağlığına kavuşur.
cok gecmiş olsun..:(((
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