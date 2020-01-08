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  4. Nurcan Aslan cinayeti davasının görülmesine devam edildi

Nurcan Aslan cinayeti davasının görülmesine devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 18:00 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de kız arkadaşı Nurcan Aslan’ı sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldüren Abdullah Melih Barış’ın yargılanmasına devam edildi.Küçükçekmece’de 30 Ocak 2016’da barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Aslan’ı 11 kurşun ile öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Abdullah Melih Barış’ın davasının Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmesine devam edildi.

Nurcan Aslan cinayeti davasının görülmesine devam edildi

Küçükçekmece’de kız arkadaşı Nurcan Aslan’ı sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldüren Abdullah Melih Barış’ın yargılanmasına devam edildi.
Küçükçekmece’de 30 Ocak 2016’da barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Aslan’ı 11 kurşun ile öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Abdullah Melih Barış’ın davasının Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi’nden getirilen tutuklu sanık ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Duruşmaya çok sayıda kadın örgütü temsilcisi de katıldı. Duruşmada müşteki avukatları Yargıtay’ın bozma ilamını kabul etmeyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık haksız tahrik indiriminden faydalanmak istedi
Savunma yapan tutuklu sanık Abdullah Melih Barış, olaydan dolayı pişman olduğunu ve bozma ilamına uyulmasını isteyerek, “Benim hiçbir zaman ruhsatlı silahım olmadı. Bahse konu silah teyzemin oğlundan kalmadır. Yanımda getirme nedenim ise evdeki çocuklar bulup kendilerine zarar vermesin diyedir. Ben olaydan sonra kafama tetiği dayayıp çekmişimdir. Haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ediyorum. Hakkımda verilen cezai ehliyetimin tam olduğuna dair raporu da kabul etmiyorum. 15 yıldır tedavi görüyorum” dedi.
Sanığın haksız tahrik indiriminden faydalanmak istemesi üzerine maktul Nurcan Aslan’ın kardeşi Gülcan Aslan duruşma salonunda ağlamaya başladı. Sanığın dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti tanıkların yeniden dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

“Sanık içeride türlü yalanlar söyledi”
Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan dava avukatlarından Gülhan Kaya, sanığın haksız tahrik indiriminden faydalanmak istediğini söyleyerek, “Sanık içeride türlü yalanlar söyledi. Bugün de yalanlarına devam etti. Bu davayı en başından itibaren bir dayanışmayla yürüdü” dedi. Avukat Kaya davanın takipçisi olacaklarını da söyledi.
İş arkadaşı tarafından öldürülen Fatma Şengül’ün kızı Açelya Şengül ise Nurcan Aslan davasında verilen tahrik indirimin karşısında olduğunu aktardı.

Olayın geçmişi
İstanbul Küçükçekmece’de 30 Ocak 2016’da kız arkadaşı Nurcan Aslan’ı 11 kurşun ile öldüren Abdullah Melih Barış 2 yıl süren yargılamanın ardından önce ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmıştı. Mahkeme sanık hakkında verilen cezayı müebbet hapse düşerek iyi hal indirimi uygulamıştı. Maktul Nurcan Aslan’ın ailesi sanığa uygulanan iyi hal indirimini kabul etmeyerek itirazda bulunmuştu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi olayda tasarlama unsurlarının oluşmadığını ve sanığın ne zaman öldürme kararını aldığının kesin olarak belirlenemediğini açıklamıştı. Yargıtay yetersiz gerekçelerle hüküm kurulduğunu aktararak bozma kararı vermişti. Bozma kararının ardından sanığın yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

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