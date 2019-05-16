Nurcan'ı arama çalışmalarında 5'inci gün

SARIKAMIŞ (Kars), (DHA) - KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, pazar günü evlerinin önünde oynarken, kaybolan Nurcan Sade'yi (3) arama çalışmaları, 5'inci günde de sürdürüldü. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı çalışmalarda, 19 kilometre olan ve Aras Nehri ile birleşen derenin Kazıkaya mevkisinde Nurcan arandı.

Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde yaşayan Yadigar- Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Aynı gün köye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular, arama çalışmalarını 5'inci günde de sürdürdü. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmaları, Nurcan'ın düştüğü sanılan ve eteğinin bulunduğu köyün ortasından geçen derede yoğunlaştırıldı. Ekipler, bugün sabah erken saatlerde, 19 kilometre uzunluğunda olan ve Aras Nehri ile birleşen derenin Kazıkaya mevkisinde arama çalışması yaptı. Dere dışında yapılan aramalarda ise 40 kilometrelik alan tarandı.

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