HABER

Nurcan'ı arama çalışmalarında 5'inci gün

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 15:38 | Son Güncelleme

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, pazar günü evlerinin önünde oynarken, kaybolan Nurcan Sade'yi (3) arama çalışmaları, 5'inci günde de sürdürüldü. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı çalışmalarda, 19 kilometre olan ve Aras Nehri ile birleşen derenin Kazıkaya mevkisinde Nurcan arandı.  Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde yaşayan Yadigar- Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu.

Nurcan'ı arama çalışmalarında 5'inci gün

SARIKAMIŞ (Kars), (DHA) - KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, pazar günü evlerinin önünde oynarken, kaybolan Nurcan Sade'yi (3) arama çalışmaları, 5'inci günde de sürdürüldü. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı çalışmalarda, 19 kilometre olan ve Aras Nehri ile birleşen derenin Kazıkaya mevkisinde Nurcan arandı.
Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde yaşayan Yadigar- Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Aynı gün köye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular, arama çalışmalarını 5'inci günde de sürdürdü. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmaları, Nurcan'ın düştüğü sanılan ve eteğinin bulunduğu köyün ortasından geçen derede yoğunlaştırıldı. Ekipler, bugün sabah erken saatlerde, 19 kilometre uzunluğunda olan ve Aras Nehri ile birleşen derenin Kazıkaya mevkisinde arama çalışması yaptı. Dere dışında yapılan aramalarda ise 40 kilometrelik alan tarandı.

FOTOĞRAFLI

Nurcan'ı arama çalışmalarında 5'inci günNurcan'ı arama çalışmalarında 5'inci günNurcan'ı arama çalışmalarında 5'inci günNurcan'ı arama çalışmalarında 5'inci gün

PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
Hong Konglu aktivist Wong temyizi kaybettiHong Konglu aktivist Wong temyizi kaybetti
Jandarmanın sinevizyonlu yol uygulaması vatandaşın takdirini topladıJandarmanın sinevizyonlu yol uygulaması vatandaşın takdirini topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Kayıp AA muhabiri Abdülkadir Nişancı için derenin yönü değiştirilecek

Kayıp AA muhabiri için derenin yönü değiştirilecek

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.