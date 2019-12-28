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  4. Nurdağı’nda 5 dakika arayla 2 tır devrildi: 2 yaralı

Nurdağı’nda 5 dakika arayla 2 tır devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 11:40 | Son Güncelleme

Gaziantep’te aynı mevkide 5 dakika arayla iki tırın devrilmesi sonucu 2 sürücü yaralandı.Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 30’uncu kilometresi Evri mevkisinde K.Ö.

Gaziantep’te aynı mevkide 5 dakika arayla iki tırın devrilmesi sonucu 2 sürücü yaralandı.
Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 30’uncu kilometresi Evri mevkisinde K.Ö. yönetimindeki 56 KB 303 plakalı çekici plakalı muz yüklü dorseli tır, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek devrildi. Kaza nedeniyle hasar gören ve havada kalan tırın çekicisinin kapısı açılmayınca yaralı sürücü içeride mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü kurtarılarak, dışarı çıkarıldı.
Bu kazadan 5 dakika sonra karşı yönden gelen K.İ. idaresindeki 80 DR 627 plakalı çekici, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek devrildi. Olay yerinde bulunan itfaiye ve polis ekiplerince sürücü araçtan çıkarıldı. Her iki kazada yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Gaziantep’teki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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