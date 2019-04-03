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Nurdağı’nda BBP’nin itirazı reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık yarışını 288 oy farkla kaybeden Büyük Birlik Partisi’nin belediye başkan adayı Hasan Dilek’in seçim sonuçlarıyla ilgili ilçe seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.Nurdağı ilçesinde AK Parti Adayı Ökkeş Kavak 2 bin 873 oy ile birinci olurken, BBP adayı Hasan Dilek ise 2 bin 585 oy ile ikinci oldu.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık yarışını 288 oy farkla kaybeden Büyük Birlik Partisi’nin belediye başkan adayı Hasan Dilek’in seçim sonuçlarıyla ilgili ilçe seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.
Nurdağı ilçesinde AK Parti Adayı Ökkeş Kavak 2 bin 873 oy ile birinci olurken, BBP adayı Hasan Dilek ise 2 bin 585 oy ile ikinci oldu. Sayımlarda hata olduğunu iddia eden Hasan Dilek, itiraz dilekçesi yazarak Nurdağı ilçe Seçim Kuruluna vermişti. Tutanakların yeniden incelenerek, oyların tekrar sayılmasını isteyen Dilek’in itirazı İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Dilek ve BBP’nin avukatları tarafından itiraz İl Seçim Kuruluna taşındı.
Öte yandan, ilçede taşkınlık yaptığı iddiasıyla 12 BBP’li gözaltına alındı

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