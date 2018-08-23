Nurdağı'nda hareket halindeki otomobil alev alev yandı

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hareket halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, yangında hurdaya döndü.
Nurdağı-Bahçe karayolunun 7'nci kilometresinde Atatürk viyadüğü üzerinde Esmah Tırpan yönetimindeki 33 ET 263 plakalı otomobil, motor bölümünden alev aldı. Yangını fark eden Tırpan, otomobilin sağa çekip park ederek itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, otomobilin saran alevleri söndürdü.
Otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangın nedeniyle tek şeritten sağlanan karayolunda trafik, yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.
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