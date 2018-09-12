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Nurdağı'nda PKK/PYD operasyonunda tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarma tarafından terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Nuh Muhammed (30) tutuklandı.

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarma tarafından terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Nuh Muhammed (30) tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi PKK/PYD üyesi bir kişinin Nurdağı ilçesine bağlı Sakcagözü Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Jandarma Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekipleri söz konusu adrese ortak operasyon düzenledi. Operasyonla gözaltına alınan Suriye uyruklu Nuh Muhammed, sağlık kontrolünün ardından İl jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Suriyeli Muhammed, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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