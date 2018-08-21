Nurdağı'nda, sahibinin elinden kaçan dana 3 kişiyi yaraladı

Kadir ÇELİK Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, kesime götürülürken sahibinin elinde kaçan kurbanlık dana, kendisini yakalamak isteyen 3 kişiyi yaraladı. Esenyurt Mahallesi'nde Mahmut Bozkurt'ta ait dana kesime götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçtı. Sokaklarda koşturan dana sürücülere ve kendisini yakalamak isteyenlere zor anlar yaşattı. Sulama kanalının bulunduğu alana giden dana, kendisini yakalamaya çalışan Mahmut Bozkurt, Kasım Beşikçi ve Ahmet Bozkurt'u yaraladı. Hafif yaralanan 3 kişi götürüldükleri hastanede ayakta tedavileri yapılırken, öfkeli dana ise belediye görevlilerinin çalışmasıyla yakalandı.
İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi
İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor
Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Okuyucu Yorumları 0 yorum