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Nurdağı'nda, sahibinin elinden kaçan dana 3 kişiyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 16:01 | Son Güncelleme

Kadir ÇELİK Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, kesime götürülürken sahibinin elinde kaçan kurbanlık dana, kendisini yakalamak isteyen 3 kişiyi yaraladı.

Kadir ÇELİK Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, kesime götürülürken sahibinin elinde kaçan kurbanlık dana, kendisini yakalamak isteyen 3 kişiyi yaraladı. Esenyurt Mahallesi'nde Mahmut Bozkurt'ta ait dana kesime götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçtı. Sokaklarda koşturan dana sürücülere ve kendisini yakalamak isteyenlere zor anlar yaşattı. Sulama kanalının bulunduğu alana giden dana, kendisini yakalamaya çalışan Mahmut Bozkurt, Kasım Beşikçi ve Ahmet Bozkurt'u yaraladı. Hafif yaralanan 3 kişi götürüldükleri hastanede ayakta tedavileri yapılırken, öfkeli dana ise belediye görevlilerinin çalışmasıyla yakalandı.

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