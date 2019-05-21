Nurdağı’nda, TIR ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün ikiye ayrıldığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Kahramanmaraş Yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf S.'nin (47) kullandığı 46 AR 548 plakalı TIR ile Ejder Polat'ın (55) kullandığı 55 PM 932 plakalı traktör kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Traktörün ikiye ayrıldığı kazada sürücü Ejder Polat yaralandı. Polat çağırılan ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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