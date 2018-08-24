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Nurdağı'nda trafik kazası: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 22:00 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, aynı yönde ilerlerken çarpışan otomobil ile hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı.

Nurdağı'nda trafik kazası: 16 yaralı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, aynı yönde ilerlerken çarpışan otomobil ile hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada her iki araçta bulunan 16 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde Yalongoz mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ali Yılmaz yönetimindeki 31 GZ 380 plakalı hafif ticari araç, Erdal Bulut yönetimindeki 06 BB 8594 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada şarampole yuvarlanan araçlardaki toplam 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kontrollü geçiş izni verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Nurdağı'nda trafik kazası: 16 yaralıNurdağı'nda trafik kazası: 16 yaralıNurdağı'nda trafik kazası: 16 yaralıNurdağı'nda trafik kazası: 16 yaralı

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