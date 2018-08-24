Nurdağı'nda trafik kazası: 16 yaralı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, aynı yönde ilerlerken çarpışan otomobil ile hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada her iki araçta bulunan 16 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde Yalongoz mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ali Yılmaz yönetimindeki 31 GZ 380 plakalı hafif ticari araç, Erdal Bulut yönetimindeki 06 BB 8594 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada şarampole yuvarlanan araçlardaki toplam 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kontrollü geçiş izni verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti
Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var
Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!
Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!
Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...
Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!