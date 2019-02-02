Nurdağı'nda yol çöktü

Ramazan TUNCER- Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde sağanak nedeniyle karayolunda çökme meydana geldi.
Nurdağı'nda dün akşam başlayan ve sabaha kadar etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Nurdağı-Osmaniye karayolunun Aslanlı bölgesinde ise yağışlar nedeniyle aşınan yolda çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı yol trafiğe kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.
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