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Nurdağı'nda yol çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde sağanak nedeniyle karayolunda çökme meydana geldi.

Nurdağı'nda yol çöktü

Ramazan TUNCER- Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde sağanak nedeniyle karayolunda çökme meydana geldi.
Nurdağı'nda dün akşam başlayan ve sabaha kadar etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Nurdağı-Osmaniye karayolunun Aslanlı bölgesinde ise yağışlar nedeniyle aşınan yolda çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı yol trafiğe kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.

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Nurdağı'nda yol çöktüNurdağı'nda yol çöktüNurdağı'nda yol çöktü

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