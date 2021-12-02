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Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati kaç yaşında ve nereli?

02.12.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine Nureddin Nebati atandı. Nureddin Nebati İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. İşte merak edilenler...

Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati kaç yaşında ve nereli?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden affını istemesinin ardından Elvan'ın yerine Nureddin Nebati atandı. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi olan Nureddin Nebati AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. Peki Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Nurettin Nebati kimdir? Nurettin Nebati kaç yaşında ve nereli?

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

1 Ocak 1964 Şanlıurfa Viranşehir doğumlu Nureddin Nebati 57 yaşındadır. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine'dir. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını alan Nureddin Nebati tekstil işiyle uğraştı, akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı.

MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Tügva, Önder, Utesav Üyeliği devam etmektedir. MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Nebati 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Nebati orta seviye İngilizce, az düzeyde Arapça biliyor. Nureddin Nebati evli ve 4 çocuk babasıdır.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan

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