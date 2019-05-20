Nurettin Canikli'den Rabia Naz açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, suç duyurularıyla ilgili yaptığı açıklamada, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili baba Şaban Vatan'ın, şahsını olayı örtbas etmekle suçladığını iddia ettiğini kaydederek, "Bunun ardından, sosyal medya hesabımdan olayın örtbas edilmesi veya yönlendirilmesi iddialarına ilişkin olarak hiçbir ilişkimin bulunmadığını, olayın tüm gerçekliği ile bir an önce ortaya çıkartılması gerektiğini, eğer soruşturma sürecinde herhangi bir müdahalem olduğu iddiası var ise bununla ilgili olarak hakkımda savcılığa suç duyurusu yapılması gerektiğini ve gerçeğin ortaya çıkması için gerekirse dokunulmazlığımın dahi kaldırılabileceğini açıkladım. Bunun yanında, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızı arayarak konuyla ilgili tüm iddiaların kapsamlı olarak acılı babanın iddia ve şüphelerini de giderecek şekilde yeniden araştırılması ve soruşturulmasını, gerçek ne ise bir an önce ortaya çıkartılmasını talep ettim" ifadesini kullandı.

HSK'nın, daha önce yapılan soruşturmanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını belirlemek için müfettişler görevlendirdiğini belirten Canikli şunları kaydetti: