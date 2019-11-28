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Nurettin'in kol protezi için 160 bin TL'lik yardım kampanyası başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 18:02 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, 4 yıl önce ziyaretine gittiği ağabeyi Serkan Ekşi'nin kaldığı Özel İkizhöyük Talebe Yurdu mutfağında elini kıyma makinesine kaptıran ve sağ kolu dirseğin altında kesilen Nurettin Ekşi'nin (16) ailesinin başvurusu üzerine, 160 bin TL'lik kol protezini alabilmek için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

Nurettin'in kol protezi için 160 bin TL'lik yardım kampanyası başlatıldı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da, 4 yıl önce ziyaretine gittiği ağabeyi Serkan Ekşi'nin kaldığı Özel İkizhöyük Talebe Yurdu mutfağında elini kıyma makinesine kaptıran ve sağ kolu dirseğin altında kesilen Nurettin Ekşi'nin (16) ailesinin başvurusu üzerine, 160 bin TL'lik kol protezini alabilmek için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.
​Olay, 22 Ağustos 2015'te Kütahya'nın merkeze bağlı İkizhöyük köyünde ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı Özel İkizhöyük Talebe Yurdu'nda meydana geldi. Nurettin Ekşi, yurtta kalan ağabeyi Serkan Ekşi'yi ziyarete gitti. İki kardeş dışarı çıkmak için yurt müdürü Mehmet Kalkan'dan izin istedi. Müdür Kalkan da yurttaki işlerin bitirilmesini isteyerek iki kardeşi mutfağa gönderdi. Ağabey Serkan Ekşi bulaşık yıkarken, yurdun aşçısı Bünyamin Dağ da Nurettin Ekşi'den etleri kıyma makinesine koymasını istedi. Nurettin Ekşi etleri koyarken sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Kıyma makinesiyle birlikte hastaneye götürülen Nurettin'in sağ kolu dirseğinin altından kesildi.
Olayın ardından yurt müdürü Mehmet Kalkan ile aşçı Bünyamin Dağ hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan Kütahya 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, mahkeme aşçı Bünyamin Dağ'a 18 ay 20 gün hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer sanık yurt müdürü Mehmet Kalkan'ı ise 'dosyaya yansıyan kesin, somut ve inandırıcı delil elde edilmemesi nedeniyle' beraat ettirdi. Ekşi ailesi, Nurettin’in sağ koluna protez takılabilmesi için Kütahya Valiliği’nden makbuz karşılığında yardım toplama izni aldı. Ancak yeterli para toplanmadığı için bu kez de bankada hesap açarak yardım kampanyası başlatmak için dilekçe verdi. Sağlık Bakanlığı ve Kütahya Valiliği yaptığı değerlendirmelerin ardından Nurettin Ekşi’ye bankada hesap açarak yardım toplama onayı verdi.
HALUK LEVENT DESTEK İSTEDİ
Kütahya Valiliği’nden yardım toplamak için onay çıkmasının ardından şarkıcı Haluk Levent sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Nurettin Ekşi’nin fotoğrafını paylaşan Levent, "Ve o gün geldi. Nurettin’in hikayesini biliyorsunuz. Aylardır yapılan (Sağlık Bakanlığı , Kütahya Valiliği) çalışmalar ve yazışmalar sonucu bugün izin çıktı. 160 bin lazım. Ziraat Bank Muhterem Ekşi TR 240001000179291034765002" diye yazdı.

FOTOĞRAFLI

Nurettin'in kol protezi için 160 bin TL'lik yardım kampanyası başlatıldı

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