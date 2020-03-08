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Nurgül Yeşilçay'dan 8 Mart paylaşımı! 'Sevişme sahnelerine...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 09:13 | Son Güncelleme

Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Nurgül Yeşilçay sosyal medya üzerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımıyla beğeni topladı.

Nurgül Yeşilçay'dan 8 Mart paylaşımı! 'Sevişme sahnelerine...'

Son olarak final yapan Gülperi dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri... Samimi paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Yeşilçay son olarak da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımıyla beğeni topladı.

Yeşilçay yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Sektör adına! Sevişme sahnelerine yalnızca kadın oyuncuların damga vurmadığı, hamilelik sonrası kilolarıyla hiçbir oyuncunun dikkat çekmediği, kötü erkek esprilerine maruz kalmadığımız bir başlangıç olsun bugün... Kadın olmak çok güzel! Utanmayacağımız günler yakında;)"

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Yeşilçay'ın bu paylaşımı kadın hayranları tarafından beğeni aldı.

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nurgül yeşilçay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü,

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