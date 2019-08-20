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Nurgül Yeşilçay'dan Diyanet'e çizgi film tepkisi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aylık Aile Dergisi'nde, çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Nurgül Yeşilçay'dan Diyanet'e çizgi film tepkisi

Yıllar önce televizyon kanallarında yayınlanan pek çok bilinen çizgi filmi hedef tahtasına oturtan dergide; “He-man, Voltran, Bugs Bunny, Ninja Kaplumbağalar, Temel Reis. Çocukluğumuzun çizgi filmlerine dönüp baktığımızda birçok çizgi filmin ekseninde şiddetin durduğunu görmekteyiz. Ana karakterin şiddet eylemi sonrası ödüllendirilen bir konumda olması, çocuğun şiddeti kabul edilebilir görmesine yol açmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

NURGÜL YEŞİLÇAY TEPKİ GÖSTERDİ

Diyanet’in 90’lı yıllarda yayınlanan çizgi filmlerin isimlerini vererek yaptığı bu çıkışı eleştiren Nurgül Yeşilçay, belki de yıllar önce verilmesi gereken ve günümüzde son derece anlamsız kalan bu çıkışı; “Ninja Kaplumbağalar, Bugs Bunny, Voltran, Temel Reis şiddete yönlendiriyormuş! Ya bunlar bizim 90’lar çizgi filmlerimiz. Hey yeni nesil siz bizi böyle şapşal filan sanıyorsunuz ama biz pisliğiz, şiddetliyiz, saykoyuz oğlum biz! Bakmayın öyle avel avel durduğumuza” sözleriyle eleştirdi.

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nurgül yeşilçay diyanet çizgifilm

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