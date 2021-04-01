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Nurgül Yeşilçay'dan itiraflar! 'En büyük pişmanlığım...'

01.04.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay samimi itiraflarıyla dikkat çekti. Yeşilçay botoks yüzünden yaşadığı pişmanlığı da anlattı.

Nurgül Yeşilçay'dan itiraflar! 'En büyük pişmanlığım...'

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Yeşilçay, oyunculuk macerasından Asmalı Konak'ın hayatındaki yerine kadar itiraflarıyla dikkat çekti.

"Oyunculuk okumak niyetiyle yola çıktım" diyen Yeşilçay açıklamasında şunları söyledi:

"İstanbul beni çok korkuttu. Çünkü ailem oyuncu olmamı istemiyordu. İstemediği için para da yok. Evden kaçtım. Hacettepe'ye gittim önce. Sınava girdim. Bilkent'e bile girmedim çünkü oradaki sosyal fark acaba beni üzer mi diye düşündüm. İstanbul'un sınavlarına hiç girmedim.

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İzmir'i de ailem orada yaşadığı için istemiyordum. Hacettepe'de ilk 30'a girdim ama kazanamadım. Eskişehir'i kazandım. Biliyorum bizimkilerin para vermeyeceğini. Kazandım, gitmek istiyorum. İzmir Belediyesi'ne gittim. Dedim ki 'Benim harç yatıracak param yok.' Sağ olsunlar onlar harç harcımı yatırdı. Bir şeyi istiyorsanız, size iyi geldiğini düşünüyorsanız yürüyün. Eskişehir'e geldim. Birilerinin yanında kaldım. O yüzden Nuri Bilge'nin Uzak filmini çok severim. Eskişehir'de çok az parayla idare edebiliyorsun."

'EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BOTOKS'

Bir dönem yaptırdığı botoksla olay olan ünlü oyuncu en büyük pişmanlığının bu olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

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"Botoks bende büyük patladı. Ben böyle bir şey yaptığımda kimseye söylemiyorum. Çünkü 'yapma manyak mısın' diyecek. Ben 'manyağım' diyeceğim. Uzayacak. O yüzden söylemiyorum. Gidiyorum. Diyorum ki 'bas abi bas, elini korkak alıştırma.' En pişman olduğum şey botoks."

'ASMALI KONAK ZAMANINDA TERAPİYE GİTTİM'

Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisiyle de ilgili Nurgül Yeşilçay şunları söyledi:

"Asmalı Konak projesinin hayatımda çok önemli bir yeri var. Kendimizi orada Madonna, Michael Jackson gibi hissediyorduk. İlk terapiye gidişim de ondan sonraydı. Bir daha da gitmedim."

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Nurgül Yeşilçay
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