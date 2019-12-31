MAGAZİN
  4. Nurgül Yeşilçay geçen yılın özetini çıkardı

Nurgül Yeşilçay geçen yılın özetini çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 14:48 | Son Güncelleme

Sadece oyunculuğuyla değil yılın son aylarında ortaya çıkardığı resim yeteneğiyle de beğeni toplayan Nurgül Yeşilçay, 2019 yılıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Nurgül Yeşilçay geçen yılın özetini çıkardı

Pek çok televizyon kanalında ve internet sitesinde 2019’a damga vuran olaylarla ilgili haberler yapılırken, oyuncu Nurgül Yeşilçay Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yapılan tespitlerin yetersiz kaldığını iddia etti.

Kendince yılın en önemli konu başlıklarına değinen Yeşilçay şu satırları paylaştı:

nurgul-ic

“Her yerde bangır bangır 2019’un en önemli olayları sıralanıyor. Bence en önemlisi, öncelikli düşünülmesi gerekeni geçen yılın özeti:

İşsizlikten dolayı artan intiharlardır

Cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı ölümlerdir

Tüm dünyanın düzene isyanıdır”

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular
2019'a romantik veda2019'a romantik veda
Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay yeni yıl

En Çok Okunan Haberler

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

Ünal Karaman'a sürpriz teklif

Ünal Karaman'a sürpriz teklif

Bir dizi daha ekrana veda etti!

Bir dizi daha ekrana veda etti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Deniz Çakır'dan EDHO açıklaması geldi!

Deniz Çakır'dan EDHO açıklaması geldi!

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nicole Kidman ve Keith Urban'dan romantik veda

2019'a romantik veda

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz’dan aşk pozu

Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz’dan aşk pozu

Veteriner kavgasında Yağmur Aşık'a hapis cezası

Yağmur Aşık'a hapis şoku! 2 yıl...

Ömür Gedik'in 2019 hesaplaşması! 'Şort çıkışım saçmaydı...'

Ömür Gedik'in 2019 hesaplaşması! 'Şort çıkışım saçmaydı...'

Birce Akalay: Beren Saat hakkını vermiştir!

'Beren Saat hakkını vermiştir!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.