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Nurgül Yeşilçay göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı kavurdu! İlk yorum sevgilisinden geldi

08.12.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1998 yılında İkinci Bahar dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerini aktif olarak sürdüren güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, iddialı Instagram paylaşımlarıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Nurgül Yeşilçay, bu defa kırmızı takım elbiseli pozlarıyla beğeni topladı. Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi dikkatlerden kaçmadı.

Nurgül Yeşilçay göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı kavurdu! İlk yorum sevgilisinden geldi

Şahin Kendirci, Alper Kul, Murat Akkoyunlu gibi isimlerin yer aldığı Mahalleden Arkadaşlar filmiyle ekrana döneceği konuşulan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, dekolteli paylaşımıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Nurgül Yeşilçay göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı ateşe verdi! İlk yorum sevgilisinden geldi

Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı birçok ünlü isim tarafından beğenilirken, Yeşilçay'ın yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'dan ise alev emojisi geldi.

Nurgül Yeşilçay göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı ateşe verdi! İlk yorum sevgilisinden geldi

Geçtiğimiz günlerde GQ Ödül Töreni'ne katılan Nurgül Yeşilçay, yine derin göğüs dekolteli bir parça tercih etmişti.

Nurgül Yeşilçay göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı kavurdu! İlk yorum sevgilisinden geldi

Nurgül Yeşilçay göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı kavurdu! İlk yorum sevgilisinden geldi

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile olan evliliğinden doğan 'Osman Nejat' adında bir oğlu var.

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile olan evliliğinden doğan 'Osman Nejat' adında bir oğlu var.

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Nurgül Yeşilçay, 17 yaşındaki oğluyla poz vermeyi de ihmal etmiyor.

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile olan evliliğinden doğan 'Osman Nejat' adında bir oğlu var.

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile olan evliliğinden doğan 'Osman Nejat' adında bir oğlu var.

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile olan evliliğinden doğan 'Osman Nejat' adında bir oğlu var.


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